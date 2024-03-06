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Как осуществлять уход за проблемной кожей и избавиться от высыпаний в течение трех недель

Как ухаживать за проблемной кожей и избавиться от высыпаний за три недели

1:12
Моя семья » Красота и стиль

Основательница бренда натуральной косметики Вита Лясота (@natureal.ua) раскрыла влияние микробиома на состояние кожи, поделившись полезными советами по уходу и очищению:

Как ухаживать за проблемной кожей и избавиться от высыпаний за три недели
Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.
  1. Измените питание: исключите из рациона агрессивные продукты и проведите "детокс" на 3-4 недели, сосредоточившись на овощах, ягодах, морепродуктах и орехах.
  2. Откажитесь от масс-маркет косметики: агрессивные средства могут нарушить микробиом кожи, вызывая воспаления.
  3. Избегайте средств с содержанием спирта: использование таких средств может высушить кожу, стимулируя продукцию себума.
  4. Используйте воду из бутылки для умывания: для устранения избытков сала достаточно чистой воды, лучше всего подходит вода из бутылки.
  5. Выбирайте тоник подходящий для вашего типа кожи: без спирта и агрессивных компонентов, который восстанавливает рН кожи после умывания.
  6. Используйте крем не каждый день: дайте коже возможность работать самостоятельно, используя крем только при ощущении сухости.
  7. Снимайте макияж гидрофильным маслом: это эффективное средство для очищения кожи от избытков себума, пыли и косметики.

КРАСИВАЯ КОЖА ЗА 11 ДНЕЙ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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