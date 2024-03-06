Преимущества и недостатки косметических продуктов, содержащих витамин С

Плюсы и минусы бьюти-средств с витамином C

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Витамин С, или L-аскорбиновая кислота, является мощным природным антиоксидантом, который широко применяется в холодное время года и во время простуды в различных формах, включая аскорбиновую кислоту, витаминные препараты и фрукты. В косметических средствах витамин С также играет важную роль, проникая в организм через кожу. Бустер с витамином С 15.0 от /skin regimen/ [comfort zone], который показал отличные результаты в борьбе с пигментацией и придавал коже свежий и выровненный тон. Цена продукта составляет 8 200 рублей.

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Моделирующая альгинатная маска "Bright Lover" от Dr. Jart+, маска обещала восстановление текстуры кожи и улучшение цвета лица, однако оставила лицо увлажненным, но не показала заметных результатов в борьбе с пигментацией. Стоимость продукта составляет 1 002 рубля.

Крио-маска "Antidote Alginate Mask" от Mixit обещает устранить следы усталости и улучшить цвет лица за счет спирулины, экстракта грейпфрута и ментола. Хотя эффект охлаждения был приятным, заметных результатов на коже не было замечено. Цена продукта составляет 345 рублей.

Антиоксидантная сыворотка для кожи лица и шеи с витамином С10 от La Roche-Posay показала хорошие результаты в увлажнении и выравнивании тонуса кожи. Стоит отметить, что использование этой сыворотки необходимо в сочетании с кремом с SPF фактором для предотвращения изменения оттенка кожи под воздействием солнечного света. Стоимость продукта составляет 2 948 рублей.





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