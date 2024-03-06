Пять предпочитаемых продуктов для ухода за кожей лица и областью декольте

Пять любимых средств для ухода за кожей лица и груди

Алина Шпак — известный московский тренер по дыхательным гимнастикам, автор и создатель Шпакметода, успешно прошедшая проверку временем методика, помогающая тысячам женщин сбросить вес за 10 лет. Она подчеркивает, что правильное дыхание важно, но также важно помогать коже восстанавливаться с помощью правильного ухода. В своем интервью для BeautyHack Алина рассказывает о своих любимых бьюти-средствах для ухода за кожей лица и областью декольте.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Для первого этапа — очищения кожи, Алина использует пенку для умывания Babor Cleansing Foam и очищающую ферментную пудру Babor, которые идеально подходят для жирной и комбинированной кожи, обеспечивая глубокое очищение и тонизацию. Она также подчеркивает, что достаточно использовать очищающую ферментную пудру раз в неделю для отличных результатов.

Самым важным средством в ее косметичке являются ампулы Babor для лица, которые заряжают, восстанавливают и тонизируют кожу, придавая ей идеальный вид, подобный результатам кабинета косметолога.

Чтобы справиться с последствиями постоянных перелетов и насыщенного графика, Алина использует маску Prime Renewing от VALMONT. В особо загруженные дни она оставляет ее как крем для лица, что помогает питать и увлажнять кожу даже в условиях постоянного стресса.

Особое внимание уделяется зоне декольте. Алина использует крем GUAM DUO для увлажнения кожи груди и GUAM DUO для увеличения объема, которые обеспечивают увлажнение и подтяжку кожи, разглаживая заломы.

Для тела она предпочитает скраб Elemis Ginger&Lime Salt Glow, который прекрасно очищает кожу и делает ее невероятно гладкой. Алина подчеркивает, что эти средства не только ей помогают, но и ее знакомым, и что важно давать своему телу только лучшее.





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