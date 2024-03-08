Уход за кожей с виноградом: натуральные рецепты для мягкой и упругой кожи

Природная красота: три простых рецепта для ухода за лицом с виноградом

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Виноград – не только вкусный фрукт, но и настоящий кладезь полезных веществ, таких как витамин С, витамин В6, тиамин и антиоксиданты. Эксперт в области красоты из beautylish.com, поделилась тремя простыми рецептами для ухода за кожей с использованием винограда, которые вы легко можете приготовить дома, чтобы ваша кожа стала более мягкой и упругой.

Фото: ars.usda. gov by Stephen Ausmus is licensed under public domain

Виноградное очищающее средство для всех типов кожи

Возьмите 2-3 спелых винограда. Разрежьте их пополам и нанесите сок на кожу лица, избегая области вокруг глаз и рта. Дайте соку впитаться в течение нескольких минут, затем тщательно смойте теплой водой.

Виноградная маска для жирной кожи

Вам понадобится:

1 столовая ложка виноградного сока

1 столовая ложка лимонного сока

1 столовая ложка мятного сока

Смешайте все ингредиенты и нанесите равномерным слоем на лицо. Подождите примерно 20 минут, затем тщательно смойте. После этого можно протереть кожу кубиками льда, смоченными в розовой воде, чтобы сузить поры и освежить кожу.

Маска из винограда и ромашки для всех типов кожи

Возьмите:

10 виноградин

2 столовые ложки ромашкового чая

2 столовые ложки кукурузной муки

Приготовьте пасту, смешав ромашковый чай с кукурузной мукой. Добавьте измельченные виноградины в смесь и хорошо перемешайте. Нанесите получившуюся маску на лицо и оставьте на 15 минут, затем смойте теплой водой и нанесите свой обычный увлажняющий крем.

Эти простые и натуральные рецепты с виноградом помогут вашей коже оставаться мягкой, увлажненной и здоровой.

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