Попрощайтесь с сухой кожей в холодную погоду: советы по сохранению её красоты и здоровью в любое время года

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Советы дерматологов: как избавить кожу от сухости легко и эффективно

1:47
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Поддержание здоровья лица и тела требует постоянного внимания, особенно в условиях пониженной влажности. Сухая кожа не только создаёт дискомфорт, но и может усугубить видимость морщин и провоцировать раздражения. Дерматологи aad.org предлагают следующие советы для заботы о коже в условиях холодного и сухого воздуха.

Советы дерматологов: как избавить кожу от сухости легко и эффективно
Фото: stroiniashka.ru
  1. Уменьшите воздействие воды на кожу. Ограничьте время принятия ванны или душа до 5-10 минут, а после обязательно увлажните кожу.
  2. Оптимизируйте выбор увлажняющих средств. Мази и кремы эффективнее лосьонов, так как они удерживают влагу в коже. Предпочтение стоит отдать продуктам с компонентами, такими как масло жожоба, глицерин или гиалуроновая кислота.
  3. Обеспечьте защиту губ. Используйте бальзам, не вызывающий дискомфорта, чтобы предотвратить их сухость и трещины.
  4. Предпочитайте средства без отдушек. Агрессивные компоненты могут ухудшить сухость и спровоцировать раздражение кожи.
  5. Заботьтесь о руках. Используйте перчатки для защиты от внешних воздействий, особенно в холодное время года или при контакте с химикатами.
  6. Обращайте внимание на выбор одежды и стирального порошка. Предпочтение стоит отдать натуральным материалам и гипоаллергенным очищающим средствам.
  7. Избегайте перегрева. Продолжительное нахождение у камина, костра или обогревателя может усугубить сухость кожи.
  8. Купите специальный прибор. Использование увлажнителя поможет сохранить комфортный уровень влажности воздуха в помещении.

В случае отсутствия улучшения состояния кожи необходимо обратиться к специалисту. Дерматолог сможет подобрать подходящее лечение и рекомендации для уменьшения дискомфорта.

КАК БОРОТЬСЯ С СУХОСТЬЮ, СТЯНУТОСТЬЮ КОЖИ / МОИ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ШЕЛУШЕНИЕМ И ОБЕЗВОЖЕННОСТЬЮ
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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