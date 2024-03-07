Попрощайтесь с сухой кожей в холодную погоду: советы по сохранению её красоты и здоровью в любое время года

Поддержание здоровья лица и тела требует постоянного внимания, особенно в условиях пониженной влажности. Сухая кожа не только создаёт дискомфорт, но и может усугубить видимость морщин и провоцировать раздражения. Дерматологи aad.org предлагают следующие советы для заботы о коже в условиях холодного и сухого воздуха.
Фото: stroiniashka.ru
Уменьшите воздействие воды на кожу. Ограничьте время принятия ванны или душа до 5-10 минут, а после обязательно увлажните кожу.
Оптимизируйте выбор увлажняющих средств. Мази и кремы эффективнее лосьонов, так как они удерживают влагу в коже. Предпочтение стоит отдать продуктам с компонентами, такими как масло жожоба, глицерин или гиалуроновая кислота.
Обеспечьте защиту губ. Используйте бальзам, не вызывающий дискомфорта, чтобы предотвратить их сухость и трещины.
Предпочитайте средства без отдушек. Агрессивные компоненты могут ухудшить сухость и спровоцировать раздражение кожи.
Заботьтесь о руках. Используйте перчатки для защиты от внешних воздействий, особенно в холодное время года или при контакте с химикатами.
Обращайте внимание на выбор одежды и стирального порошка. Предпочтение стоит отдать натуральным материалам и гипоаллергенным очищающим средствам.
Избегайте перегрева. Продолжительное нахождение у камина, костра или обогревателя может усугубить сухость кожи.
Купите специальный прибор. Использование увлажнителя поможет сохранить комфортный уровень влажности воздуха в помещении.
В случае отсутствия улучшения состояния кожи необходимо обратиться к специалисту. Дерматолог сможет подобрать подходящее лечение и рекомендации для уменьшения дискомфорта.
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КАК БОРОТЬСЯ С СУХОСТЬЮ, СТЯНУТОСТЬЮ КОЖИ / МОИ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ШЕЛУШЕНИЕМ И ОБЕЗВОЖЕННОСТЬЮ
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