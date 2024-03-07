Попрощайтесь с сухой кожей в холодную погоду: советы по сохранению её красоты и здоровью в любое время года

Советы дерматологов: как избавить кожу от сухости легко и эффективно

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Поддержание здоровья лица и тела требует постоянного внимания, особенно в условиях пониженной влажности. Сухая кожа не только создаёт дискомфорт, но и может усугубить видимость морщин и провоцировать раздражения. Дерматологи aad.org предлагают следующие советы для заботы о коже в условиях холодного и сухого воздуха.

Фото: stroiniashka.ru

Уменьшите воздействие воды на кожу. Ограничьте время принятия ванны или душа до 5-10 минут, а после обязательно увлажните кожу. Оптимизируйте выбор увлажняющих средств. Мази и кремы эффективнее лосьонов, так как они удерживают влагу в коже. Предпочтение стоит отдать продуктам с компонентами, такими как масло жожоба, глицерин или гиалуроновая кислота. Обеспечьте защиту губ. Используйте бальзам, не вызывающий дискомфорта, чтобы предотвратить их сухость и трещины. Предпочитайте средства без отдушек. Агрессивные компоненты могут ухудшить сухость и спровоцировать раздражение кожи. Заботьтесь о руках. Используйте перчатки для защиты от внешних воздействий, особенно в холодное время года или при контакте с химикатами. Обращайте внимание на выбор одежды и стирального порошка. Предпочтение стоит отдать натуральным материалам и гипоаллергенным очищающим средствам. Избегайте перегрева. Продолжительное нахождение у камина, костра или обогревателя может усугубить сухость кожи. Купите специальный прибор. Использование увлажнителя поможет сохранить комфортный уровень влажности воздуха в помещении.

В случае отсутствия улучшения состояния кожи необходимо обратиться к специалисту. Дерматолог сможет подобрать подходящее лечение и рекомендации для уменьшения дискомфорта.