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Рассыпчатые пигменты при нанесении макияжа: четыре креативных способа использования

Тени для век и хайлайтер: как лучше применять рассыпчатые пигменты в макияже

1:12
Моя семья » Красота и стиль

Использование рассыпчатых пигментов — настоящий тренд в мире макияжа! Они могут преобразить ваш образ, добавив яркие оттенки и необычные текстуры. Вот несколько уникальных способов, как вписать это средство в свой макияж, от Wikihow.com.

Тени для век и хайлайтер: как лучше применять рассыпчатые пигменты в макияже
Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.
  1. Тени для век. Преобразите свои веки, добавив металлического блеска. Просто смешайте пигмент с небольшим количеством специальной базы и нанесите на глаза для создания потрясающего эффекта.
  2. Подводка. Используйте пигменты для создания ярких и выразительных линий на веках. Смешайте их со специальной базой, чтобы легко создать графичный макияж глаз.
  3. Блеск для губ. Создайте свой уникальный оттенок блеска для губ, смешав пигмент с прозрачным блеском. Это позволит вам контролировать насыщенность и создать идеальный цвет под ваш наряд.
  4. Хайлайтер. Используйте солнечные и телесные оттенки пигментов в качестве хайлайтера над скулами или на переносице. Это добавит вашему облику природного сияния.

Эти простые, но эффектные способы помогут вам использовать пигменты в полной мере и создавать уникальный макияж каждый день!

Пигменты для макияжа - что это и как правильно использовать? Обзор.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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