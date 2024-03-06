Польза морской воды для волос: пять причин, почему не стоит спешить смывать её после купания

Морская вода: полезные свойства и преимущества для красоты волос

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Содержит ли морская вода какие-то полезные свойства для ваших волос или её лучше смыть сразу после купания? Давайте вместе с Wikihow.com рассмотрим полезные свойства такой воды и как она может повлиять на вашу шевелюру.

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Питательные вещества. Солёная вода содержит кальций, магний, калий и цинк, которые укрепляют и придают блеск вашим волосам.

Солёная вода содержит кальций, магний, калий и цинк, которые укрепляют и придают блеск вашим волосам. Удаление излишков. Она удаляет излишки масла с волос, что особенно полезно для обладательниц жирной кожи головы.

Она удаляет излишки масла с волос, что особенно полезно для обладательниц жирной кожи головы. Борьба с перхотью. Соленая вода имеет противогрибковые и антибактериальные свойства, которые могут предотвратить появление перхоти и помочь при различных кожных заболеваниях.

Соленая вода имеет противогрибковые и антибактериальные свойства, которые могут предотвратить появление перхоти и помочь при различных кожных заболеваниях. Стимуляция роста волос. Массаж солёной водой может увеличить кровообращение в коже головы, способствуя росту волос.

Массаж солёной водой может увеличить кровообращение в коже головы, способствуя росту волос. Увеличение объема. Солёная вода придает волосам объем и текстуру, делая их более пышными и придавая им непринужденный пляжный вид.

Всё это делает солёную воду не только приятной для купания, но и отличным средством для ухода за вашими волосами.