Польза морской воды для волос: пять причин, почему не стоит спешить смывать её после купания

Содержит ли морская вода какие-то полезные свойства для ваших волос или её лучше смыть сразу после купания? Давайте вместе с Wikihow.com рассмотрим полезные свойства такой воды и как она может повлиять на вашу шевелюру.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Phuketian.S is licensed under is licensed under CC BY 2.0.