Московская неделя моды: мировые кинозвезды, известные иностранные бренды и яркие коллекции

Московская неделя моды становится стилеобразующим мероприятием для брендов мира

3:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Можно с уверенностью сказать, что Московская неделя моды становится важным стилеобразующим мероприятием для развивающихся молодых брендов всего мира.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Новый сезон модного события посетили иностранные марки из

Бразилии,

Китая,

Индии,

Индонезии,

Эфиопии,

ЮАР,

Турции

и других стран.

Не обошлось на Московской неделе моды и без звёзд мирового масштаба — итальянская кинозвезда Орнелла Мути дала в рамках мероприятия публичное интервью журналу "Москвичка", а знаменитая китайская актриса Лили Цзи привезла в российскую столицу коллекцию традиционных платьев своей страны.

Орнелла Мути рассказала гостям Московской недели моды о своих любимых российских дизайнерах, о том, что её бабушка и дедушка родились в Санкт-Петербурге, о своих отношениях с детьми и внуками и о том, как важно всегда следовать своему уникальному стилю:

"Каждый из нас индивидуален и неповторим. Важно, помимо внешней красоты, думать и о красоте внутренней — следовать своим собственным устремлениям и помогать тем, кто находится в более трудном положении".

Звезду на Московской неделе моды сопровождала её дочь, актриса Найке Ривелле, которая примет участие в показе российского бренда MAISON ESVE в качестве модели.

Турцию на главном российском подиуме представит бренд Emre Erdemoglu. В коллекцию вошли уникальные и аутентичные модели, часто сочетающие в себе традиционные турецкие элементы и современные фасоны, замысловатые узоры и инновационные силуэты. Дизайнер марки знаменит не только благодаря запоминающимся коллекциям, но и благодаря сценическим костюмам, которые он создавал для знаменитых турецких музыкантов и актеров Керема Бюрсина и Онура Туна.

На Московской неделе моды тоже можно будет встретить знаковых турецких актёров. В частности, показы планирует посетить актриса Гизем Караджа, известная своими ролями в таких турецких телесериалах, как "Великолепный век”, "Чёрная любовь”, "Сапфир”.

Но центральное место на Московской неделе моды, конечно, занимают дизайнеры. Российские бренды из 50 регионов страны встретятся на подиумах со своими иностранными коллегами из разных стран. Уже с успехом прошёл показ бразильской марки AO brand, показавшей фантазию на тему исторических элементов гардероба — корсета, кринолина и пышных рукавов.

Дефиле бренда из Индонезии IRMASARI JOEDAWINATA тоже вызвало большой интерес. Марка привезла с собой атмосферу туманного океанического побережья, отразившегося в плавных линиях силуэтов и прозрачных материалах, многократно наслаивающихся друг на друга. Коллекция оставляла ощущение свободы и лёгкости, несмотря на многослойность: силуэты-коконы, окутывающие фигуры моделей, дополнялись воздушными шарфами из жатого шёлка.

Свои коллекции показали и два очень разных египетских бренда:

марка Alia Abaza продемонстрировала очень деликатные дизайнерские решения на грани между классикой и актуальными трендами, а дефиле Waseem Khadra больше напоминало эксцентричное костюмированное шоу.

Модную эстафету подхватили дизайнеры из Туниса и Эфиопии, а в ближайшие дни нас ждут ещё показы

знаковой марки 致画ZHIHUA из Китая,

известный индийский дизайнерский дуэт Geisha designs,

коллекция индийского бренда NBC brand,

а также показы марок из Коста-Рики и ЮАР.

Так что российская столица продолжает сохранять позиции международного культурного центра, интегрирующего самые перспективные модные имена стран со стремительно развивающейся индустрией моды.