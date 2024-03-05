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Идеальный макияж при помощи консилеров: секреты выбора нужного оттенка

Как выбрать правильный оттенок консилера: советы от визажистов

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Как правильно подобрать оттенок консилера? Вопрос, вызывающий немало споров среди поклонников косметики. Однако эксперты из beautyplunge. com предлагают несколько советов, которые помогут определиться с правильным выбором в зависимости от цели использования продукта.

Как выбрать правильный оттенок консилера: советы от визажистов
Фото: https://pbs.twimg.com/

Область под глазами

Основная цель консилера — скрыть темные круги и осветлить область под глазами. Идеально подобранный оттенок должен быть на один-два тона светлее вашей кожи, с желтым или слегка оранжевым подтоном, а не розовым. Рекомендуется использовать технику "перевернутого треугольника", чтобы добавить света к внутреннему уголку глаза. Это помогает создать более свежий и отдохнувший вид.

Маскировка недостатков

Для маскировки прыщей и пятен рекомендуется выбирать оттенки, соответствующие цвету тонального крема. Важно помнить, что нужно учитывать не только основной тон кожи, но и ее подтон. Это поможет вам сделать правильный выбор и избежать неприятных сюрпризов.

Контуринг

Однако, если речь идет о контурировании лица, то консилер может быть на два тона темнее вашего естественного тона кожи. Главное, чтобы оттенок не был слишком желтым или рыжим, так как мы хотим создать иллюзию естественной тени.

Подбор подходящего оттенка консилера — ключ к безупречному макияжу. Следуя указанным выше советам, вы сможете сделать правильный выбор и достичь желаемого результата.

Как подобрать идеальный КОНСИЛЕР и убрать синяки под глазами? Разбор ОШИБОК
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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