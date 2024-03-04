Секреты безопасного использования помады: как определить истекший срок годности

Срок годности губной помады: как определить, что пора обновить коллекцию

Губная помада — это неотъемлемый атрибут макияжа, который добавляет завершающий штрих вашему образу. Но мало кто задумывается о том, истек ли уже срок годности у этого косметического продукта, особенно если в вашей коллекции накопилось много оттенков. Однако знание этой информации может быть ключом к сохранению здоровья кожи и безопасному использованию помады. Эксперт сайта beautyplunge. com рассказывает, через какое время и почему стоит выбросить этот предмет из косметички.

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Почему опасно использовать помаду по истечении срока годности?

Причина кроется в том, что после вскрытия помады ее ингредиенты начинают вступать в реакцию с воздухом и светом, что приводит к потере многих свойств, изменению текстуры и цвета.

Кроме того, помада становится подвержена росту плесени и размножению бактерий, так как она часто контактирует со слизистыми оболочками. Эти невидимые микроорганизмы делают помаду опасной для использования, даже если на первый взгляд она выглядит без изменений.

Сколько длится срок годности помады?

Хотя срок годности может варьироваться в зависимости от производителя, в общем, после вскрытия помаду рекомендуется использовать в течение 2-4 лет, однако некоторые эксперты считают, что лучше отказаться от нее уже через год после вскрытия.

Если правильно хранить помаду в закрытом виде, соблюдая условия температуры и влажности, срок годности может увеличиться до 5 лет.

Рецептура и упаковка также влияют на срок годности. Например, помады с добавлением солнцезащитного крема, определенных масел или кислот имеют более короткий срок годности, так как эти компоненты быстрее подвержены окислению.

Производители рекомендуют обращать внимание на символ ПАО (период после открытия), который указывает на срок годности помады после вскрытия упаковки.

Все что вы хотели знать О СРОКЕ ГОДНОСТИ помад и шампуней | часть 5