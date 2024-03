Секреты безопасного использования помады: как определить истекший срок годности

Губная помада — это неотъемлемый атрибут макияжа, который добавляет завершающий штрих вашему образу. Но мало кто задумывается о том, истек ли уже срок годности у этого косметического продукта, особенно если в вашей коллекции накопилось много оттенков. Однако знание этой информации может быть ключом к сохранению здоровья кожи и безопасному использованию помады. Эксперт сайта beautyplunge. com рассказывает, через какое время и почему стоит выбросить этот предмет из косметички.

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication