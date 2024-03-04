Для какой цели бьюти-продукты с SPF необходимы в холодной атмосфере

Зачем бьюти-средства с SPF нужны в прохладную погоду

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Похоже, что многие думают, что косметические продукты с SPF можно пренебречь в холодное время года. Однако даже при прохладной погоде до 40% ультрафиолетового излучения доходит до земли, что оказывает негативное воздействие на кожу. Европейские женщины привыкли использовать защитные кремы или тональные средства в любое время года, и это правильно: продукты с SPF — отличная профилактика фотостарения и кожных заболеваний.

Фото: "The white sun of the desert" by still.epsilon is licensed under CC BY 2.0. is licensed under CC BY 2.0 license

Фактор защиты от солнца (SPF) варьируется от 2 до 10, достигая 50-100 для пляжных условий. При выборе продукта с SPF важно помнить, сколько времени ваша кожа может находиться на солнце без защиты. Это время следует умножить на SPF, чтобы определить продолжительность безопасного пребывания на солнце.

Дерматологи рекомендуют использовать продукты с SPF круглый год, так как ультрафиолетовые лучи проникают сквозь облака и отражаются от снега, оказывая воздействие на кожу. Зимой, даже в пасмурную погоду, защитные средства остаются важными, особенно если вы занимаетесь активными видами отдыха, такими как лыжи или рыбалка.

Важно выбирать крема и сыворотки, которые сочетают в себе увлажняющие свойства и SPF, чтобы обеспечить полноценный уход за кожей в любое время года.

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