Для какой цели бьюти-продукты с SPF необходимы в холодной атмосфере

Your browser does not support the audio element.

Похоже, что многие думают, что косметические продукты с SPF можно пренебречь в холодное время года. Однако даже при прохладной погоде до 40% ультрафиолетового излучения доходит до земли, что оказывает негативное воздействие на кожу. Европейские женщины привыкли использовать защитные кремы или тональные средства в любое время года, и это правильно: продукты с SPF — отличная профилактика фотостарения и кожных заболеваний.

Фото: "The white sun of the desert" by still.epsilon is licensed under CC BY 2.0. is licensed under CC BY 2.0 license