Для какой цели бьюти-продукты с SPF необходимы в холодной атмосфере

Похоже, что многие думают, что косметические продукты с SPF можно пренебречь в холодное время года. Однако даже при прохладной погоде до 40% ультрафиолетового излучения доходит до земли, что оказывает негативное воздействие на кожу. Европейские женщины привыкли использовать защитные кремы или тональные средства в любое время года, и это правильно: продукты с SPF — отличная профилактика фотостарения и кожных заболеваний.
Фактор защиты от солнца (SPF) варьируется от 2 до 10, достигая 50-100 для пляжных условий. При выборе продукта с SPF важно помнить, сколько времени ваша кожа может находиться на солнце без защиты. Это время следует умножить на SPF, чтобы определить продолжительность безопасного пребывания на солнце.
Дерматологи рекомендуют использовать продукты с SPF круглый год, так как ультрафиолетовые лучи проникают сквозь облака и отражаются от снега, оказывая воздействие на кожу. Зимой, даже в пасмурную погоду, защитные средства остаются важными, особенно если вы занимаетесь активными видами отдыха, такими как лыжи или рыбалка.
Важно выбирать крема и сыворотки, которые сочетают в себе увлажняющие свойства и SPF, чтобы обеспечить полноценный уход за кожей в любое время года.
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