Как использовать крем для лица, чтобы временно отложить визит к косметологу

Как наносить крем для лица, чтобы отложить поход к косметологу

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Важнейшие правила, способные значительно продлить интервалы между походами к косметологу, включают в себя избегание контакта грязных рук с лицом, тщательное удаление косметики и нанесение кремов по массажным линиям. Рассмотрим более подробно последний аспект.

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Нанесение средств по массажным линиям — ключевой момент, отмечает Елена Макшанова, врач-косметолог клиники эстетической медицины TORI. Они не произвольны, а совпадают с направлениями лимфатического потока, что способствует эффективному лимфодренажу и профилактике отеков. Кроме того, кожа вдоль этих линий менее подвержена растяжению.

Поддерживать направление массажных линий следует при любом уходе: при снятии макияжа, очищении кожи, а также нанесении сывороток и кремов. Этот простой принцип нужно просто закрепить в привычке.

Помимо этого, стоит соблюдать еще несколько важных правил. Наносите и снимайте косметику мягкими движениями, избегая растягивания кожи, так как это может привести к противоположному эффекту. Рассмотрим, как это можно осуществить для различных зон лица:

Подбородок: наносите крем от середины подбородка вверх по линии челюсти к ушам. Проводите легкие похлопывающие движения для дополнительной стимуляции.

Губы: ведите пальцы от уголков губ чуть вверх к вискам, активизируя лимфатический поток и кровообращение.

Щеки и скулы: массажные линии идут от крыльев носа к ушам. Прорабатывайте эту зону плавными движениями, не растягивая кожу.

Лоб: двигайтесь от переносицы к вискам параллельно линиям надбровных дуг, учитывая, что кожа на лбу не сильно тянется.

Вокруг глаз: будьте особенно осторожны в этой зоне. Наносите средство похлопывающими движениями от внутреннего уголка глаза к внешнему на верхнем веке и в обратном направлении на нижнем.



Как правильно наносить крем | Косметолог