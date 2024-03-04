Как использовать крем для лица, чтобы временно отложить визит к косметологу

Важнейшие правила, способные значительно продлить интервалы между походами к косметологу, включают в себя избегание контакта грязных рук с лицом, тщательное удаление косметики и нанесение кремов по массажным линиям. Рассмотрим более подробно последний аспект.
Нанесение средств по массажным линиям — ключевой момент, отмечает Елена Макшанова, врач-косметолог клиники эстетической медицины TORI. Они не произвольны, а совпадают с направлениями лимфатического потока, что способствует эффективному лимфодренажу и профилактике отеков. Кроме того, кожа вдоль этих линий менее подвержена растяжению.
Поддерживать направление массажных линий следует при любом уходе: при снятии макияжа, очищении кожи, а также нанесении сывороток и кремов. Этот простой принцип нужно просто закрепить в привычке.
Помимо этого, стоит соблюдать еще несколько важных правил. Наносите и снимайте косметику мягкими движениями, избегая растягивания кожи, так как это может привести к противоположному эффекту. Рассмотрим, как это можно осуществить для различных зон лица:
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