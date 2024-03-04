Пять процедур в салоне по цене до 2500 рублей

В современном мире между домашними процедурами ухода и походами в салон красоты выбор часто склоняется в пользу первого варианта из-за экономии времени и денег. Тем не менее, редакция BeautyHack предлагает не забывать о себе и рассказывает о пяти доступных и приятных процедурах:
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Процедура для коррекции морщин в "Москвичке" brow & beauty bar за 1500 рублей. Эффективная 15-минутная процедура с использованием системы "игла-лазер" помогает разгладить морщины, повысить тонус кожи и стимулировать синтез коллагена и эластина.
"Золотой уход" для волос ORIBE в салоне PEACH за 2000 рублей. Специальный уход с использованием 19 редких масел и экстрактов делает волосы здоровыми, гладкими и блестящими всего за 25 минут.
Массаж лица "On The Run" в салоне The Face Only за 2500 рублей. Эффективная процедура за 35 минут устраняет отеки, выравнивает контуры лица и укрепляет мышечный каркас с помощью аппаратной миостимуляции.
Алгинатная маска в салоне красоты Keep Looking за 1400 рублей. Эта процедура увлажняет и освежает кожу лица, шеи и зоны декольте, придавая ей сияние.
Моделирующий массаж лица в Nail Sunny & Beauty в Москва Сити за 1500 рублей. Этот массаж на немецкой косметике Ясмен активизирует клеточную работу кожи, устраняет отеки и придает лицу упругость.
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