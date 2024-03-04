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Семь продуктов для ухода за окрашенными волосами, которые помогут сохранить яркость цвета и укрепить их

Семь восстанавливающих средств для окрашенных волос, которые продлят стойкость цвета

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Наталья Миллер, стилист и визажист, поделилась средствами для ухода за окрашенными волосами, которые можно использовать в домашних условиях для их восстановления и оживления.

Семь восстанавливающих средств для окрашенных волос, которые продлят стойкость цвета
Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ultimate Color Repair Mask от Paul Mitchell — не только придает яркость цвету волос, но и предотвращает его выгорание, обеспечивая интенсивное увлажнение.

Lipidium Absolut Repair от L'Oreal Serie Expert — благодаря инновационному составу маска быстро восстанавливает поврежденную структуру волос, делая их мягкими и шелковистыми.

Color Protect Intensive Treatment от Morphosis — идеальный выбор для сильно поврежденных и выгоревших волос, рекомендуется наносить на подсушенные полотенцем волосы для лучшего результата.

Angel Masque от Kevin Murphy — содержит экстракты бамбука, лотоса и белка киноа, которые помогают не только сохранить цвет волос, но и восстановить водный баланс кожи головы.

Color Extend Magnetics от Redken — подходит для всех типов волос, обеспечивает долговременную яркость цвета и бережный уход.

Rose Hip Oil Recovery Treatment от CHI — интенсивно увлажняет волосы, придавая им мягкость и эластичность, особенно подходит для сухих и поврежденных волос.

Bamboo Color Hold Rehab Deep Hydration Masque — защищает пигмент от выцветания, увлажняет и питает волосы, придавая им яркость и эластичность.


7 СЕКРЕТОВ УХОДА ЗА ОКРАШЕННЫМИ ВОЛОСАМИ: как сохранить цвет и здоровье волос
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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