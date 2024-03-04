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Как естественное освещение придает коже молодость и что может заменить его

Как естественный свет омолаживает кожу и чем его заменить

1:26
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Солнечный свет играет ключевую роль в нормальном функционировании организма и здоровье кожи. Однако, в современном мире мы проводим больше времени под искусственным освещением, что может негативно сказываться на нашем здоровье. Одним из способов компенсации недостатка естественного света является лечение тусклой и уставшей кожи при помощи люминотерапии.

Как естественный свет омолаживает кожу и чем его заменить
Фото: "The white sun of the desert" by still.epsilon is licensed under CC BY 2.0. is licensed under CC BY 2.0 license

Светоизлучающая диодная терапия стимулирует биоритмы кожи, повышает ее увлажненность, тонус, эластичность и прозрачность. Однако, не всегда удается пользоваться светотерапией на регулярной основе. В таких случаях в помощь приходят косметические продукты, разработанные с учетом свойств световой терапии.

Комплекс антивозрастной косметики "Физиолюмьер" от Dr Pierre Ricaud создан для замены сеансов люминотерапии. Его основой является миметический активный компонент, содержащий олиго-α глюканы, которые имитируют действие естественного света на кожу. Этот комплекс позволяет устранить тусклость кожи, улучшить ее тон и замедлить процесс старения.

Шаги ухода, включенные в программу "Физиолюмьер", включают в себя ночной пилинг с АНА-кислотами для удаления омертвевших клеток кожи, экспресс-концентрат для увлажнения и разглаживания, а также крем для контура глаз с тонирующим эффектом, который устраняет признаки усталости и темные круги.

 

Возвращаем Естественный Цвет Лица. Очень просто?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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