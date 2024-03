Как естественное освещение придает коже молодость и что может заменить его

Солнечный свет играет ключевую роль в нормальном функционировании организма и здоровье кожи. Однако, в современном мире мы проводим больше времени под искусственным освещением, что может негативно сказываться на нашем здоровье. Одним из способов компенсации недостатка естественного света является лечение тусклой и уставшей кожи при помощи люминотерапии.

Фото: "The white sun of the desert" by still.epsilon is licensed under CC BY 2.0. is licensed under CC BY 2.0 license