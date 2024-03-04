Как естественное освещение придает коже молодость и что может заменить его

Солнечный свет играет ключевую роль в нормальном функционировании организма и здоровье кожи. Однако, в современном мире мы проводим больше времени под искусственным освещением, что может негативно сказываться на нашем здоровье. Одним из способов компенсации недостатка естественного света является лечение тусклой и уставшей кожи при помощи люминотерапии.
Светоизлучающая диодная терапия стимулирует биоритмы кожи, повышает ее увлажненность, тонус, эластичность и прозрачность. Однако, не всегда удается пользоваться светотерапией на регулярной основе. В таких случаях в помощь приходят косметические продукты, разработанные с учетом свойств световой терапии.
Комплекс антивозрастной косметики "Физиолюмьер" от Dr Pierre Ricaud создан для замены сеансов люминотерапии. Его основой является миметический активный компонент, содержащий олиго-α глюканы, которые имитируют действие естественного света на кожу. Этот комплекс позволяет устранить тусклость кожи, улучшить ее тон и замедлить процесс старения.
Шаги ухода, включенные в программу "Физиолюмьер", включают в себя ночной пилинг с АНА-кислотами для удаления омертвевших клеток кожи, экспресс-концентрат для увлажнения и разглаживания, а также крем для контура глаз с тонирующим эффектом, который устраняет признаки усталости и темные круги.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.