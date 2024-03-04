Измените свою стратегию: следуйте рекомендациям по уходу за ресницами дома, включая регулярное очищение и использование масла

Измени подход: соблюдайте правила домашнего ухода за ресницами, включая регулярное очищение и применение масла

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Особое внимание следует уделить уходу за ресницами, что часто остается непререкаемой частью общего рутинного ухода. Многие ограничиваются лишь нанесением туши, но на самом деле, для здоровья и красоты ресниц необходим более глубокий и регулярный уход.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Основные правила ухода за ресницами, которые часто пренебрегаются, были представлены стилистом и визажистом Натальей Миллер. Этот марафон по заботе о ресницах начинается с очищения. Помимо известного правила не спать с макияжем, также важно ежедневно очищать ресницы от пыли и загрязнений, которые могут способствовать их выпадению и медленному росту. Эксперт рекомендует специальный способ очищения, который не только эффективен, но и предотвращает появление морщин у глаз.

Кроме того, следует помнить о регулярной замене туши не реже чем каждые три месяца, чтобы избежать скопления бактерий и пыли в продукте. Это также относится к выбору туши с ухаживающими формулами, такими как пчелиный воск или пантенол. Подкручивание ресниц перед нанесением туши также требует правильного подхода, чтобы избежать повреждений.

Масло усьмы является одним из лучших средств для восстановления и укрепления ресниц. Рекомендуется его применять ежедневно в течение нескольких недель, сделав перерыв для предотвращения привыкания к компонентам. Кроме этого, важно включить массаж век и прохладные компрессы из лечебных трав в ежедневный уход за ресницами. Множество бьюти-средств на рынке также могут быть полезны, особенно те, которые содержат натуральные ингредиенты.

Домашний уход за ресницами. Можно ли мочить ресницы сразу после наращивания?