Какой метод предпочтителен: скрабирование, пилинг или использование энзимов

Скраб, пилинг или энзимы: что выбрать

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Основательница бренда натуральной косметики Вита Лясота обсудила важные аспекты использования скрабов, пилингов и энзимов в уходе за кожей.

Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Скраб

Скрабы отшелушивают омертвевшие клетки кожи с помощью абразивных частиц, что не рекомендуется для обладательниц жирной кожи, так как могут повредить защитный барьер и распространить инфекцию.

Пилинг

Пилинги, основанные на кислотах, растворяют "мертвые" клетки кожи, однако их использование требует осторожности, чтобы не нарушить pH баланс кожи и не сделать ее уязвимой перед бактериями и аллергенами.

Энзимы

Энзимы являются самым безопасным и деликатным методом ухода за кожей, так как они естественным образом взаимодействуют с кожей, не нарушая ее pH баланс и защитный слой. Они добавляются в различные косметические продукты, такие как убтан, пенки и маски, обеспечивая глубокое очищение без риска для кожи.





Пилинг💦 кому? какой? зачем?💦 кислотные, энзимные, механические пилинги💦 #пилинг #пилинглица