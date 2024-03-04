Какой метод предпочтителен: скрабирование, пилинг или использование энзимов

Основательница бренда натуральной косметики Вита Лясота обсудила важные аспекты использования скрабов, пилингов и энзимов в уходе за кожей.
Скраб
Скрабы отшелушивают омертвевшие клетки кожи с помощью абразивных частиц, что не рекомендуется для обладательниц жирной кожи, так как могут повредить защитный барьер и распространить инфекцию.
Пилинг
Пилинги, основанные на кислотах, растворяют "мертвые" клетки кожи, однако их использование требует осторожности, чтобы не нарушить pH баланс кожи и не сделать ее уязвимой перед бактериями и аллергенами.
Энзимы
Энзимы являются самым безопасным и деликатным методом ухода за кожей, так как они естественным образом взаимодействуют с кожей, не нарушая ее pH баланс и защитный слой. Они добавляются в различные косметические продукты, такие как убтан, пенки и маски, обеспечивая глубокое очищение без риска для кожи.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.