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Мифы о красоте, которые стоит оставить в прошлом

Бьюти-мифы, в которые пора перестать уже верить

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Визажист и бьюти-эксперт Кристина Новикова подготовила книгу о самых спорных вопросах в мире красоты. Для максимальной корректности информации в исследовании были задействованы профессионалы различных областей, включая химиков, трихологов и дерматологов-косметологов. Результатом стал огромный анализ спиртов, силиконов, масел, кислот и других компонентов, вокруг которых существует множество мифов. По разрешению издательства представлены самые актуальные цитаты из книги:

Бьюти-мифы, в которые пора перестать уже верить
Фото: openverse.org by tommerton2010 is licensed under CC BY 2.0.
  • Миф о силиконах, разрушающих волосы, оказался преувеличенным. Силиконы могут наносить вред только при неправильном использовании, таком как чрезмерное ковошинг. Однако, правильное применение на нижней трети длины волос может принести пользу, улучшая их внешний вид.
  • Относительно этанола в косметике и денатурированного спирта было опровергнуто представление о преимуществе последнего. Денатурат является всего лишь этанолом с добавлениями, придающими неприятный запах и вкус.
  • Касательно касторового масла для улучшения роста волос: хотя оно может действовать как раздражитель, его использование не решает основной проблемы выпадения волос. Усиление кровоснабжения может усугубить проблему в случае наличия слабых луковиц или наличия в крови веществ, вызывающих потерю волос.
  • Шампунь и кондиционер "2в1" могут быть неидеальным выбором для тех, кто постоянно спешит. Такие продукты могут утяжелять волосы и вызывать жирность, выпадение и даже заболевания кожи головы.
  • В отношении вазелина миф о его комедогенности оказался недостаточно обоснованным. Это вещество имеет широкий спектр применения в косметике, включая защиту, удержание влаги и смягчение кожи.

 

8 МИФОВ О ПРЫЩАХ, В КОТОРЫЕ ДО СИХ ПОР ВЕРЯТ | УХОД КЕНДАЛЛ ДЖЕННЕР И ТРЕУГОЛЬНИК СМЕРТИ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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