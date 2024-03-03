Косметические продукты, которые могут потребовать дополнительного изучения

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Бьюти-средства, которые понимаешь не с первого раз

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Некоторые косметические средства могут вызывать недопонимание с первого использования, что может привести к их немедленному исключению из вашей рутины ухода за кожей. Тем не менее, наша цель в этом месяце — помочь вам быть более критичными в отношении выбора косметики и понять, что за некоторыми продуктами может стоять больше, чем кажется.

Бьюти-средства, которые понимаешь не с первого раз
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.
  • Флюид для сияния кожи Anne Semonin: этот продукт требует внимательного чтения инструкции, так как его применение отличается от обычных спреев или кремов. Правильное применение включает в себя встряхивание для активации формулы и смешивание с кремом или нанесение на спонж перед нанесением на кожу. При правильном использовании вы почувствуете увлажнение, увидите естественное сияние и легкий эффект загара.
  • Тональное средство Le Privilège Base Traitante, Rivoli Genève: этот продукт необходимо использовать как праймер перед нанесением тонального крема или консилера. Он содержит инновационные компоненты, такие как прекурсор гиалуроновой кислоты и UVaxine, которые направлены на улучшение состояния кожи.
  • Диски для проблемной кожи Stridex: эти кислотные салфетки могут быть эффективными, если использовать их аккуратно и правильно. Они содержат салициловую кислоту и рекомендуются для ежедневного использования вечером после душа.
  • Витаминизирующие патчи под глаза Manuka Honey, Kangawoo: эти патчи предназначены для улучшения состояния кожи под глазами и снятия отеков. Их нужно наносить на нижнее и верхнее веко на 20 минут для достижения наилучшего эффекта.
  • Подсушивающий лосьон для проблемной кожи Drying Lotion, Mario Badescu: этот лосьон быстро и точечно устраняет высыпания, но требует правильного применения. Он должен наноситься только на чистую кожу перед сном и не должен использоваться поверх тонального крема или пудры.


НЕСРАВНЕННЫЙ ЛЮКС: Я НЕ МОГУ НАЙТИ ЭТИМ СРЕДСТВАМ ЗАМЕНУ 💔 идеальная косметика, которой нет равных
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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