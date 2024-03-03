Косметические продукты, которые могут потребовать дополнительного изучения

Некоторые косметические средства могут вызывать недопонимание с первого использования, что может привести к их немедленному исключению из вашей рутины ухода за кожей. Тем не менее, наша цель в этом месяце — помочь вам быть более критичными в отношении выбора косметики и понять, что за некоторыми продуктами может стоять больше, чем кажется.
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.
Флюид для сияния кожи Anne Semonin: этот продукт требует внимательного чтения инструкции, так как его применение отличается от обычных спреев или кремов. Правильное применение включает в себя встряхивание для активации формулы и смешивание с кремом или нанесение на спонж перед нанесением на кожу. При правильном использовании вы почувствуете увлажнение, увидите естественное сияние и легкий эффект загара.
Тональное средство Le Privilège Base Traitante, Rivoli Genève: этот продукт необходимо использовать как праймер перед нанесением тонального крема или консилера. Он содержит инновационные компоненты, такие как прекурсор гиалуроновой кислоты и UVaxine, которые направлены на улучшение состояния кожи.
Диски для проблемной кожи Stridex: эти кислотные салфетки могут быть эффективными, если использовать их аккуратно и правильно. Они содержат салициловую кислоту и рекомендуются для ежедневного использования вечером после душа.
Витаминизирующие патчи под глаза Manuka Honey, Kangawoo: эти патчи предназначены для улучшения состояния кожи под глазами и снятия отеков. Их нужно наносить на нижнее и верхнее веко на 20 минут для достижения наилучшего эффекта.
Подсушивающий лосьон для проблемной кожи Drying Lotion, Mario Badescu: этот лосьон быстро и точечно устраняет высыпания, но требует правильного применения. Он должен наноситься только на чистую кожу перед сном и не должен использоваться поверх тонального крема или пудры.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
НЕСРАВНЕННЫЙ ЛЮКС: Я НЕ МОГУ НАЙТИ ЭТИМ СРЕДСТВАМ ЗАМЕНУ 💔 идеальная косметика, которой нет равных
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ