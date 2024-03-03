Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Bild: ВС РФ эффективно уничтожают позиции украинской армии с помощью авиабомб ФАБ-500
Как собаки читают людей
В Россию привезли доступную замену Lada Largus от Hyundai
Три процедуры для туй весной
Глава ЛДПР Слуцкий: Россия завершит СВО в этом году
Автоподборщик Кузев рассказал, нужно ли подержанный автомобиль менять на китайский
Футболист Быстров рассказал, через какое время Овечкин догонит Гретцки по голам
Как приготовить свиные отбивные на сковороде
Составлен список самых агрессивных собак
Три основных процедур, которые проходят у косметолога все модели

Топ-3 процедур, которые делают у косметолога все модели

0:58
Моя семья » Красота и стиль

Здоровое питание, регулярные занятия спортом и достаточный отдых — вот основные компоненты, которые поддерживают красоту в хорошем состоянии. Конечно же, в этом списке необходимо включить и косметологические процедуры, которые играют важную роль в сохранении молодости и свежести кожи.

Топ-3 процедур, которые делают у косметолога все модели
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  1. Процедуру Face Gym на аппарате "Джет Пил", которая разглаживает морщины, убирает отечность и подтягивает мышечный каркас лица. Эта процедура эффективна и безопасна, и рекомендуется в качестве базового ухода за собой.
  2. Лечение широкополосным светом (IPL), которое омолаживает и подтягивает кожу, а также выравнивает цвет лица. Это эффективное решение для борьбы с признаками старения и пигментацией.
  3. Инъекции ботулотоксина, которые разглаживают морщины и предотвращают их образование. Я обеспечиваю индивидуальный подход к каждому клиенту и стремлюсь к достижению естественного и гармоничного результата.

 

Самые эффективные процедуры в косметологии
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Как им удалось построить такое: археологи обнаружили новые факты о древнем дольмене Менга, которые заставляют задуматься о способностях наших предков

Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.

Scientific Reports: древний дольмен Менга был построен из хрупкого материала
Правила посадки семян арбузов и дыни на рассаду
Вырастите арбуз и дыню на участке: рассказываем, когда сеять семена на рассаду
У РФ есть время, чтобы найти адекватные ответы и подготовиться в случае, если на Украину будут поставлены самолеты F-16
Предсказание синоптика на март: от жарких ночей до морозных дней
ВС РФ широко наступает от Авдеевки, тяжёлые бои за Красногоровку Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Как группа крови матери влияет на здоровье и умственные способности вашего ребенка
Взошла рассада. Дальше всё зависит от ухода за растениями
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Последние материалы
Автоподборщик Кузев рассказал, нужно ли подержанный автомобиль менять на китайский
Футболист Быстров рассказал, через какое время Овечкин догонит Гретцки по голам
Как приготовить свиные отбивные на сковороде
Составлен список самых агрессивных собак
Эксперт Кнайсль: именно США и России предстоит говорить о завершении конфликта на Украине
Зачем многие водители оставляют руль вывернутым: автомобильная хитрость
Внимание на цветы: Найден киноляп в "Самой обаятельной и привлекательной"
Фигуристка Туктамышева назвала "чудесным" решающий день Кубка Первого канала по фигурному катанию
Эти растения безопасны для кошек и собак
Ларри Джонсон: РФ имеет право ответить после слов Шольца о силах НАТО на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников