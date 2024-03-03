Три основных процедур, которые проходят у косметолога все модели

Топ-3 процедур, которые делают у косметолога все модели

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Здоровое питание, регулярные занятия спортом и достаточный отдых — вот основные компоненты, которые поддерживают красоту в хорошем состоянии. Конечно же, в этом списке необходимо включить и косметологические процедуры, которые играют важную роль в сохранении молодости и свежести кожи.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Процедуру Face Gym на аппарате "Джет Пил", которая разглаживает морщины, убирает отечность и подтягивает мышечный каркас лица. Эта процедура эффективна и безопасна, и рекомендуется в качестве базового ухода за собой. Лечение широкополосным светом (IPL), которое омолаживает и подтягивает кожу, а также выравнивает цвет лица. Это эффективное решение для борьбы с признаками старения и пигментацией. Инъекции ботулотоксина, которые разглаживают морщины и предотвращают их образование. Я обеспечиваю индивидуальный подход к каждому клиенту и стремлюсь к достижению естественного и гармоничного результата.

Самые эффективные процедуры в косметологии