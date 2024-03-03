Три основных процедур, которые проходят у косметолога все модели

Здоровое питание, регулярные занятия спортом и достаточный отдых — вот основные компоненты, которые поддерживают красоту в хорошем состоянии. Конечно же, в этом списке необходимо включить и косметологические процедуры, которые играют важную роль в сохранении молодости и свежести кожи.
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Процедуру Face Gym на аппарате "Джет Пил", которая разглаживает морщины, убирает отечность и подтягивает мышечный каркас лица. Эта процедура эффективна и безопасна, и рекомендуется в качестве базового ухода за собой.
Лечение широкополосным светом (IPL), которое омолаживает и подтягивает кожу, а также выравнивает цвет лица. Это эффективное решение для борьбы с признаками старения и пигментацией.
Инъекции ботулотоксина, которые разглаживают морщины и предотвращают их образование. Я обеспечиваю индивидуальный подход к каждому клиенту и стремлюсь к достижению естественного и гармоничного результата.
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