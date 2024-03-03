Необычные способы применения бальзама для губ

Каждое косметическое средство может обладать множеством функций, и бальзам для губ — не исключение. Вот необычные способы использования этого продукта:
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Уход за кутикулой: бальзам для губ, содержащий эфирные масла, отлично смягчает и увлажняет кожу, что позволяет использовать его для ухода за кутикулой. Просто нанесите немного бальзама, оставьте на 5-7 минут и удалите кутикулу маникюрными щипцами.
Хайлайтер для лица: создайте эффект влажной кожи, нанеся немного бальзама на область скул после макияжа. Растушуйте его пальцами для придания коже сияющего блеска.
Фиксатор для парфюма: бальзамы для губ с неяркими запахами могут быть использованы для увеличения стойкости парфюма. Нанесите небольшое количество на кожу перед использованием парфюма.
Уход за локтями: нанесите бальзам на сухие и шелушащиеся локти, чтобы смягчить и увлажнить кожу.
Средство от мозолей: перед носком новой обуви нанесите бальзам на пятки, чтобы предотвратить появление мозолей.
Средство от царапин: ранозаживляющие компоненты в бальзамах для губ помогут быстро заживить микротрещины на коже.
Фиксатор для бровей: используйте твердый бальзам для фиксации бровей, чтобы придать им более ухоженный вид.
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