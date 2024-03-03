Какой вид маникюра был модным в Советском Союзе

Какой маникюр был популярен в СССР

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В советской эпохе маникюр считался признаком роскоши, доступной далеко не каждой женщине. Тем не менее, с течением времени этот процесс становился все более доступным, становясь неотъемлемой частью ежедневной рутины красоты советских женщин уже к 1920-м годам.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.

Техника маникюра в то время была проста и однотипна — обрезная. Процесс включал в себя парение пальцев в теплой воде с мылом, затем укорачивание и подпиливание ногтей, обрезание кутикулы и излишней кожи, завершая лакированием ногтевой пластины. В разные периоды существовали различные тренды в маникюре.

В 1930-х годах доминировал минимализм, предпочтение отдавалось коротким аккуратным ногтям естественной формы, часто однотонным розоватым или прозрачным лакам.

В дополнение к натуральным оттенкам, популярность также пользовались яркие красные, желтые и оранжевые цвета. Однако, выбор был ограничен, и красные оттенки были одними из немногих доступных.

С появлением новых косметических продуктов в 90-х годах, включая перламутровые лаки и накладные ногти, палитра цветов расширилась. Но несмотря на это, мастерство обращения с такими изделиями требовало определенных навыков и умений.





МАНИКЮРА В СССР НЕ БЫЛО?