Какой вид маникюра был модным в Советском Союзе

Your browser does not support the audio element.

В советской эпохе маникюр считался признаком роскоши, доступной далеко не каждой женщине. Тем не менее, с течением времени этот процесс становился все более доступным, становясь неотъемлемой частью ежедневной рутины красоты советских женщин уже к 1920-м годам.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.