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Какой вид маникюра был модным в Советском Союзе

Какой маникюр был популярен в СССР

1:19
Моя семья » Красота и стиль

В советской эпохе маникюр считался признаком роскоши, доступной далеко не каждой женщине. Тем не менее, с течением времени этот процесс становился все более доступным, становясь неотъемлемой частью ежедневной рутины красоты советских женщин уже к 1920-м годам.

Какой маникюр был популярен в СССР
Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.

Техника маникюра в то время была проста и однотипна — обрезная. Процесс включал в себя парение пальцев в теплой воде с мылом, затем укорачивание и подпиливание ногтей, обрезание кутикулы и излишней кожи, завершая лакированием ногтевой пластины. В разные периоды существовали различные тренды в маникюре.

В 1930-х годах доминировал минимализм, предпочтение отдавалось коротким аккуратным ногтям естественной формы, часто однотонным розоватым или прозрачным лакам.

В дополнение к натуральным оттенкам, популярность также пользовались яркие красные, желтые и оранжевые цвета. Однако, выбор был ограничен, и красные оттенки были одними из немногих доступных.

С появлением новых косметических продуктов в 90-х годах, включая перламутровые лаки и накладные ногти, палитра цветов расширилась. Но несмотря на это, мастерство обращения с такими изделиями требовало определенных навыков и умений.


МАНИКЮРА В СССР НЕ БЫЛО?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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