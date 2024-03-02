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Как обеспечить уход за невыкрашенными волосами и какие трудности могут возникнуть в этом процессе

Как ухаживать за некрашеными волосами и в чем сложности

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Редактор Beautyhack Наталия Капица делится своими методами ухода за некрашенными волосами и с трудностями, с которыми она сталкивается.

Как ухаживать за некрашеными волосами и в чем сложности
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Маска-краска HIPERTIN 0.00: Наталия открыла для себя краску с "бесцветным" пигментом, которая делает волосы более плотными и придает им гладкость и шелковистость. Это средство не содержит перекиси, что помогает сохранить структуру волоса. Она применяет маску-краску раз в две недели.
  • Вода с лимонным соком для ополаскивания волос: Наталия использует раствор лимонного сока и воды в качестве альтернативы уксусу для закрытия кутикулы волос и придания им блеска.
  • Термозащита: поскольку натуральные волосы лишены защиты, особенно в случае отказа от силиконовых средств, Наталия обязательно использует средства с термозащитой перед сушкой феном.
  • Масло: масло для волос с аргановым компонентом является обязательным элементом ухода для Наталии. Оно питает, придает блеск, смягчает и предотвращает повреждения от окружающей среды. Когда концы волос начинают сечься, Наталия наносит масло на них, оставляя на ночь, а затем моет волосы привычным для нее способом.
ДЕЙСТВЕННЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ ДОМА, как отрастить волосы быстро? за неделю?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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