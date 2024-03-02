Какие средства можно использовать для полоскания волос после мытья, чтобы они приобрели шелковистый блеск

Заглавные средства для ухода за волосами, такие как увлажняющий крем с аргановым маслом и несмываемый кондиционер с экстрактами эдельвейса и арбуза, имеют свои поклонники, но предлагаем вспомнить рецепты домашних ополаскивателей, передающих блеск и гладкость, знакомые еще с бабушкиных времен.
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Светлое пиво: ополаскивание волос светлым пивом после обычного мытья добавляет им блеска и стимулирует рост благодаря питательным свойствам пивных дрожжей.
Раствор яблочного уксуса: микс из уксуса и воды в пропорции 2 столовых ложек на литр воды закрывает чешуйки волос, делая их более блестящими и здоровыми.
Лимонный сок: смесь лимонного сока с водой (2 столовые ложки на поллитра воды) помогает бороться с излишней жирностью волос, придавая им свежий и блестящий вид.
Отвар ромашки: ромашка, а также добавление крапивы, укрепляют волосы, придают им мягкость и блеск.
Настойка базилика: этот ароматный настой на основе базилика добавляет волосам блеска и здорового сияния, оставляя приятный аромат.
Алоэ вера: смесь теплой воды с несколькими каплями алоэ-геля увлажняет волосы и придает им блеск.
Отвар розмарина: залить розмарин кипятком и оставить на 20 минут перед ополаскиванием волос придаст им силу и блеск.
Ополаскиватель на основе льняных семян: льняные семена кипятятся в воде и используются для ополаскивания волос, что укрепляет их и помогает предотвратить выпадение.
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