Какие средства можно использовать для полоскания волос после мытья, чтобы они приобрели шелковистый блеск

Чем ополоснуть волосы после мытья, чтобы они блестели, как шелк

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Заглавные средства для ухода за волосами, такие как увлажняющий крем с аргановым маслом и несмываемый кондиционер с экстрактами эдельвейса и арбуза, имеют свои поклонники, но предлагаем вспомнить рецепты домашних ополаскивателей, передающих блеск и гладкость, знакомые еще с бабушкиных времен.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Светлое пиво: ополаскивание волос светлым пивом после обычного мытья добавляет им блеска и стимулирует рост благодаря питательным свойствам пивных дрожжей.

Раствор яблочного уксуса: микс из уксуса и воды в пропорции 2 столовых ложек на литр воды закрывает чешуйки волос, делая их более блестящими и здоровыми.

Лимонный сок: смесь лимонного сока с водой (2 столовые ложки на поллитра воды) помогает бороться с излишней жирностью волос, придавая им свежий и блестящий вид.

Отвар ромашки: ромашка, а также добавление крапивы, укрепляют волосы, придают им мягкость и блеск.

Настойка базилика: этот ароматный настой на основе базилика добавляет волосам блеска и здорового сияния, оставляя приятный аромат.

Алоэ вера: смесь теплой воды с несколькими каплями алоэ-геля увлажняет волосы и придает им блеск.

Отвар розмарина: залить розмарин кипятком и оставить на 20 минут перед ополаскиванием волос придаст им силу и блеск.

Ополаскиватель на основе льняных семян: льняные семена кипятятся в воде и используются для ополаскивания волос, что укрепляет их и помогает предотвратить выпадение.



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