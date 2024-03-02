Новые эмалевые покрытия на водной основе, которые воплощают будущее

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Новые лаки на основе воды, за которыми будущее

1:39
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В 2023 году многие предпочли отказаться от гель-лака в пользу обычных лаков или даже простого маникюра из-за его долговременного воздействия на ногти. Однако, эта замена имела свои плюсы и минусы: с одной стороны, ногти могли отдохнуть от долговременного покрытия, а с другой, приходилось обновлять маникюр каждую неделю, используя лаки с неприятным запахом. В этом контексте появление лаков на водной основе стало значимым событием. Они начали появляться на рынке лаков с некоторыми проблемами в 2023 году, но затем вновь обрели популярность.

Новые лаки на основе воды, за которыми будущее
Фото: openverse.org by Joe Shlabotnik is licensed under CC BY 2.0.

Первые попытки были не совсем удачными из-за проблем с формулой, но бренды, такие как Piggy Paint, Snails и Nailmatic, нашли решение, предложивши детские варианты лаков с расширенной палитрой оттенков и измененным дизайном. Они привлекли внимание родителей, которые хотели, чтобы их дети могли красить ногти без вредных веществ. Новые производители, такие как Piggy Paint, Suncoat и Gitti, представили новые составы, упаковки и цвета, получив признание и положительные отзывы, включая тот факт, что лаки на водной основе практически не имеют запаха.

Основное преимущество этих лаков — отсутствие запаха, что позволяет носить их без дискомфорта для окружающих. Это представляет собой отличную альтернативу для тех, кто хочет избежать долговременного покрытия и токсичных лаков. В настоящее время пока неясно, какую нишу они займут, но уже видно, что они становятся все более популярными среди тех, кто ценит здоровье своих ногтей.


Водный дизайн с ГЕЛЬ ЛАКОМ: 2 СПОСОБА. Гель лак в воду. Маникюр с текстурами
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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