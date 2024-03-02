Предпочтения знаменитостей в ароматах на весну

Любимые ароматы звезд на весну

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Весна приносит не только солнцезащитные очки и яркий макияж, но и особенные ароматы, которые выбирают знаменитости.

Фото: openverse.org by Vetiver Aromatics is licensed under CC BY-SA 2.0.

Регина Тодоренко предпочитает J'Adore Infinissime от Dior, который раскрывается на ней чувственными нотами и оставляет бесконечный шлейф.

Елена Ильиных предпочитает Tuscan Leather от Tom Ford, который ассоциируется с любимым ей человеком и представляет собой букет нот кожи, жасмина и малины.

Маша Вебер выбирает Joyau Sensoriel Sopoudrage от J. U. S., который подобран лично для нее Фабрисом Пеллегрином и содержит ноты ириса и розы.

Зара предпочитает Bal D'Afrique от Byredo, в котором сочетаются цитрусовые, цветочные, мускусные и амбровые ноты, создавая уникальный аромат.

Любимые ароматы знаменитостей | Какие духи предпочитают звезды