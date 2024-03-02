Предпочтения знаменитостей в ароматах на весну

Весна приносит не только солнцезащитные очки и яркий макияж, но и особенные ароматы, которые выбирают знаменитости.
Регина Тодоренко предпочитает J'Adore Infinissime от Dior, который раскрывается на ней чувственными нотами и оставляет бесконечный шлейф.
Елена Ильиных предпочитает Tuscan Leather от Tom Ford, который ассоциируется с любимым ей человеком и представляет собой букет нот кожи, жасмина и малины.
Маша Вебер выбирает Joyau Sensoriel Sopoudrage от J. U. S., который подобран лично для нее Фабрисом Пеллегрином и содержит ноты ириса и розы.
Зара предпочитает Bal D'Afrique от Byredo, в котором сочетаются цитрусовые, цветочные, мускусные и амбровые ноты, создавая уникальный аромат.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.