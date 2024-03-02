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Что представляет собой масло марулы и почему оно эффективнее оливкового масла в борьбе с морщинами

Что масла марулы такое и почему оно борется с морщинами лучше оливкового

2:07
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В свои 53 года Николь Кидман продолжает впечатлять своим ухоженным видом, что было очевидно в ее последнем сериале "Отыграть назад". Она признается, что регулярно посещает косметолога, но даже во время карантина, когда это было невозможно, она активно следила за своим уходом и придерживалась своей рутинной красоты. Оказалось, что подобранные ею продукты показали себя так же хорошо, как и процедуры.

Что масла марулы такое и почему оно борется с морщинами лучше оливкового
Фото: openverse.org by costingpro is licensed under CC BY-SA 2.0.

Влюбившись в одну из марок, Николь начала регулярно использовать их продукты. Узнав об этом, компания предложила ей стать не только лицом бренда, но и партнером. Николь согласилась, и теперь испытывает новинки на себе, дополняя их компонентами, в которых она уверена. Она особенно предпочитает линейку Seratopical, которая содержит девять антивозрастных ингредиентов и выжимки из растений каннабиса с противовоспалительными свойствами. Ее любимыми продуктами стали суфле для ног, отшелушивающий скраб, увлажняющий крем и масло для кожи лица и шеи Radiant Glow Facial Oil. Она даже поделилась в сторис, что использует его каждый день, и уже через неделю заметила улучшения в виде напитанной, шелковистой и сияющей кожи.

Масло марулы, содержащееся в этом продукте, является одним из его ключевых компонентов. Это легкое и невесомое масло быстро впитывается и обладает противовирусными, антитоксическими и противовоспалительными свойствами. Оно похоже на оливковое, но его оксидантная стойкость в десять раз выше, что делает его эффективным средством в борьбе со старением. Масло марулы матирует кожу, уменьшает воспалительные процессы, заживляет ранки и следы акне, поддерживает водный баланс и усиливает антивозрастные компоненты других средств. Нанося масло до кремов и сывороток, его можно интегрировать в ежедневный уход.

Кидман советует встряхнуть флакон, нанести несколько капель масла на чистую сухую кожу и мягко массировать, позволяя ему полностью впитаться, а затем нанести свой ежедневный ночной уход.


Успокаивающие ампулы с маслом конопли и марулы HEMP MARULA SKIN CHILL DROPS
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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