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Мягкие увлажняющие средства для кожи: почему дерматологи ценят их и когда следует проявлять осторожность при их использовании

Эмоленты для кожи: почему дерматологи так их любят и в каких случаях с ними стоит быть аккуратнее

2:26
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В сфере косметологии и дерматологии часто встречается термин "эмолент", который трактуется по-разному. Некоторые считают его категорией средств для ухода за кожей, в то время как другие рассматривают его как отдельные компоненты в составе косметических продуктов. При посещении дерматолога с ребенком, страдающим атопическим дерматитом, вы можете услышать рекомендацию о приобретении эмолента для ухода за кожей. Это означает, что вам следует начать использовать средство, которое смягчает и восстанавливает кожу, именно это и является основной функцией эмолентов.

Эмоленты для кожи: почему дерматологи так их любят и в каких случаях с ними стоит быть аккуратнее
Фото: openverse.org by tommerton2010 is licensed under CC BY 2.0.

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько поясняет, что эмоленты играют важную роль, заполняя пространство между клетками верхнего слоя кожи и предотвращая потерю влаги. К таким компонентам относятся масла, церамиды, жирные спирты, пропиленгликоль, сквален и другие. Именно поэтому эмоленты присутствуют не только в продуктах для детей, но и в увлажняющих кремах, средствах для ухода за волосами, телом и руками для взрослых.

Эмоленты могут быть частью состава увлажняющих продуктов, но они не отвечают непосредственно за увлажнение кожи. Их основное назначение — удерживать влагу в коже, делая ее более мягкой и гладкой. В холодное время года эмоленты особенно важны для защиты кожи от перепадов температуры и могут быть полезны при различных дерматологических проблемах, таких как экзема, псориаз и атопический дерматит.

Продукты с эмолентами делятся на три категории: лосьоны, кремы и мази, различающиеся по степени плотности и маслянистости состава. Выбор конкретного продукта зависит от состояния кожи и предпочтений в использовании.

При использовании средств с эмолентами важно обратить внимание на то, чтобы наносить их на влажную кожу после душа или мытья рук. Это помогает сохранить влагу в коже. Также следует учитывать индивидуальные особенности кожи, особенно в случае атопического дерматита, где требуется постоянное гиперувлажнение.

Важно выбирать продукты с эмолентами с учетом их состава, чтобы избежать комедогенных компонентов, которые могут привести к закупорке пор и появлению черных точек. Особенно это касается косметических средств, таких как тональные кремы и праймеры, где присутствие определенных эмолентов может быть нежелательным.

Обзор эмолентов | Аптечные кремы для кожи с дерматитом и сильной сухостью
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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