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Ежедневное применение мягкого пилинга, гель с бадягой и другие проверенные методы для устранения пигментации и следов от прыщей

Легкий пилинг каждый день, бадяга-гель и другие проверенные способы избавиться от пигментации и следов постакне

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Журналист Beautyhack Наталия Капица рассказывает о своем опыте преодоления проблем с кожей.

Легкий пилинг каждый день, бадяга-гель и другие проверенные способы избавиться от пигментации и следов постакне
Фото: Нейросеть Шедеврум

Ежедневная эксфолиация

Регулярная эксфолиация помогает избавиться от отмерших клеток кожи, предотвращая их скопление в порах. Это освежает кожу, делает ее более равномерной по тону и предотвращает появление пигментации. Я предпочитаю использовать пилинг-пэды с альфа-гидроксикислотами (АНА), которые не только удаляют мертвые клетки, но и осветляют кожу, стимулируя синтез коллагена.

Гель с бадягой

Гель с бадягой на основе экстракта подорожника помогает улучшить кровоснабжение в проблемных зонах, что способствует рассасыванию пигментных пятен и борьбе с бактериями. Для достижения видимых результатов рекомендуется использовать гель в течение двух месяцев, нанося его на проблемные участки кожи перед сном.

Специализированные кремы

Существуют кремы, специально разработанные для борьбы с пигментацией, которые действительно работают. Они содержат активные ингредиенты, такие как койевая кислота, витамин С, гидрохинон и азелоиновая кислота, которые регулируют работу меланоцитов и осветляют кожу. Обычно такие кремы рекомендуется использовать после процедур в салоне.

Продукты на основе ретиноидов

Ретиноиды, такие как ретинол (витамин А), способствуют быстрому обновлению кожи и помогают бороться с пигментацией. Однако их следует применять осторожно, избегая использования летом и в период беременности.

Гель с арбутином

Арбутин — эффективный компонент для борьбы с пигментацией. Этот ингредиент, получаемый из листьев толокнянки и груши, обладает отбеливающими свойствами и помогает сделать кожу более равномерной по тону. Один из моих любимых гелей на основе арбутина — Kojicol от Sesderma.


Лайфхак: Бaдяга, косметичекое средство
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