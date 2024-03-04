Красота из прошлого: как сохранить свежий вид с лимоном, апельсином и мятным чаем

Секреты красоты от бабушек: простые рецепты для идеального внешнего вида

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Древние тайны красоты передаются из поколения в поколение. И кто знал, что некоторые из них могут быть такими простыми и доступными? Вот несколько древних секретов красоты от Beautylish.com, которые актуальны и сейчас.

Фото: openverse.org by naska000 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Лимоны: смешайте немного лимонного сока с водой и нанесите на волосы. Этот древний рецепт действует как натуральный хайлайтер, делая ваши волосы яркими и более сияющими.

смешайте немного лимонного сока с водой и нанесите на волосы. Этот древний рецепт действует как натуральный хайлайтер, делая ваши волосы яркими и более сияющими. Детская присыпка: замените сухой шампунь детской присыпкой. Она работает так же хорошо, но обходится гораздо дешевле.

замените сухой шампунь детской присыпкой. Она работает так же хорошо, но обходится гораздо дешевле. Апельсины : используйте апельсин для удаления омертвевшей кожи с колен и локтей. Выжмите сок из половины фрукта, добавьте две чайные ложки сахара и натрите этой смесью кожу. Потом промойте и смажьте увлажняющим кремом.

: используйте апельсин для удаления омертвевшей кожи с колен и локтей. Выжмите сок из половины фрукта, добавьте две чайные ложки сахара и натрите этой смесью кожу. Потом промойте и смажьте увлажняющим кремом. Мятный чай: охлаждённый мятный чай может послужить отличным тоником для лица, сужая поры и освежая кожу.

охлаждённый мятный чай может послужить отличным тоником для лица, сужая поры и освежая кожу. Сафлоровое масло: если закончилось средство для снятия макияжа с глаз, попробуйте сафлоровое масло. Это гипоаллергенное средство, которое эффективно справится с остатками макияжа.

Это простые, но эффективные методы, которые помогут вам выглядеть прекрасно, не выходя из дома!