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Избегайте повреждений волос: секреты безопасного использования утюжков, плойки и фена от профессионала

Безопасная температура при использовании горячих инструментов для укладки волос: советы стилиста

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Горячие инструменты для укладки волос могут помочь в создании идеальной прически, но при не правильном использовании могут привести к ломкости и секущимся кончикам. Чтобы избежать таких проблем, необходимо знать, на каких температурах безопасно использовать утюжок, плойку и фен. Профессиональный стилист Beautylish.com, работавший с звездами Голливуда делится своими рекомендациями по использованию горячих инструментов для укладки волос.

Безопасная температура при использовании горячих инструментов для укладки волос: советы стилиста
Фото: https://ukrpublic.com/

Утюжки

При использовании утюга не превышайте температуру 204 градуса. Превышение этого уровня может привести к секущимся кончикам и ломкости волос. Выбор температуры зависит от состояния ваших волос:

  • для тонких и повреждённых волос подходит температура от 143 до 149 градусов.
  • для густых и жёстких - от 149 до 171 градусов.

Плойки

При использовании плойки рекомендуется оставаться в зоне от 300 до 340 градусов. Если вы создаёте прическу с кудрями, то можно выбрать более высокую температуру от 350 до 360 градусов.

Фены

Поддерживайте температуру в диапазоне 80–100 градусов, если есть возможность регулировки. В противном случае следует выбирать средний режим. Фены с высокой температурой и низкой скоростью вентилятора могут повредить волосы.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете безопасно использовать инструменты для укладки волос и сохранить их здоровье и красоту.

Как выпрямить волосы утюжком | Эффект зеркально гладких волос
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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