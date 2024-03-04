Избегайте повреждений волос: секреты безопасного использования утюжков, плойки и фена от профессионала

Горячие инструменты для укладки волос могут помочь в создании идеальной прически, но при не правильном использовании могут привести к ломкости и секущимся кончикам. Чтобы избежать таких проблем, необходимо знать, на каких температурах безопасно использовать утюжок, плойку и фен. Профессиональный стилист Beautylish.com, работавший с звездами Голливуда делится своими рекомендациями по использованию горячих инструментов для укладки волос.
При использовании утюга не превышайте температуру 204 градуса. Превышение этого уровня может привести к секущимся кончикам и ломкости волос. Выбор температуры зависит от состояния ваших волос:
При использовании плойки рекомендуется оставаться в зоне от 300 до 340 градусов. Если вы создаёте прическу с кудрями, то можно выбрать более высокую температуру от 350 до 360 градусов.
Поддерживайте температуру в диапазоне 80–100 градусов, если есть возможность регулировки. В противном случае следует выбирать средний режим. Фены с высокой температурой и низкой скоростью вентилятора могут повредить волосы.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете безопасно использовать инструменты для укладки волос и сохранить их здоровье и красоту.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.