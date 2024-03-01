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Московскую неделю моды откроет гала-показ российских дизайнеров

2:13
Моя семья » Красота и стиль

Москва вновь становится крупнейшей модной сценой, на подиумах которой будут показаны коллекции лучших российских и иностранных дизайнеров.

Московскую неделю моды откроет гала-показ российских дизайнеров
Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Начнёт Московскую неделю моды гала-показ отечественных модных брендов на Международной выставке-форуме "Россия”. Это грандиозное модное шоу пройдёт под выступление рэп-исполнителя и музыкального продюсера ТИМАТИ.

Гала-показ Московской недели моды пройдёт в Большом конференц-зале 75-го павильона ВДНХ, который не раз становился центром самых ярких событий в жизни страны. 25 дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов представят лучшие образы из своих коллекций в сопровождении живого выступления ТИМАТИ. А со 2 марта на ВДНХ начнутся индивидуальные показы, открытые для посетителей выставки "Россия”.

Заявки на участие в Московской неделе моды прислали более тысячи дизайнеров из 151 города России — это безусловный рекорд, хотя заявочная кампания наложилась на новогодние праздники. С 1 по 8 марта в столице запланированы 120 показов, где будут представлены и новые имена модной индустрии, и уже известные дизайнеры. Свои коллекции на Московской неделе моды покажут бренды из Китая, Индии, Бразилии, Турции и многих других стран, участие которых — подтверждение международного статуса Москвы как главной модной площадки для развивающихся рынков.

Если на выставке "Россия” показы будут доступны для широкой публики, то вход на показы недели моды в Центральный выставочный зал (ЦВЗ) "Манеж" будут по приглашениям. Кстати, приглашения на некоторые показы можно будет получить на маркете Московской недели моды в том же "Манеже” со 2 по 7 марта. В неделе моды будут участвовать дизайнеры из десятков городов России, и благодаря онлайн-трансляциям во "ВКонтакте" и на сайте недели моды показы всех дизайнеров будут доступны в каждом доме страны. Но вот на лекторий недели моды в "Манеже” придётся прийти лично — самые интересные лекции не будут транслироваться.

Автор Григорий Погосян
Григорий Погосян — внештатный автор Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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