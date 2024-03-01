Как полинуклеотиды влияют на старение кожи: стоит ли покупать кремы с PDRN

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько разъясняет понятие PDRN и его воздействие на процесс старения кожи.
PDRN — это полидезоксирибонуклеотид, который является линейным полимером дезоксирибонуклеотида с низкой молекулярной массой, не вызывающим генетических изменений. Они помогают бороться с процессом старения, восстанавливая поврежденные фрагменты ДНК и РНК клеток. Этот биомодулятор нового поколения стимулирует синтез коллагена, улучшает цвет лица, укрепляет сосудистые стенки и осветляет кожу.
Процедура введения PDRN проводится курсом из 3-4 процедур с интервалом 2-3 недели с использованием тонкой иглы. После процедуры нет необходимости в реабилитации, что позволяет вернуться к обычному образу жизни немедленно.
Кремы с PDRN оказываются неэффективными, так как полинуклеотиды не могут проникнуть в глубокие слои кожи, минуя эпидермальный барьер, и бесполезны на поверхности кожи.
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