Как полинуклеотиды влияют на старение кожи: стоит ли покупать кремы с PDRN

Что такое полинуклеотиды и кому они нужны

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Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько разъясняет понятие PDRN и его воздействие на процесс старения кожи.

Фото: Женский развлекательный сайт "Милая Я"

PDRN — это полидезоксирибонуклеотид, который является линейным полимером дезоксирибонуклеотида с низкой молекулярной массой, не вызывающим генетических изменений. Они помогают бороться с процессом старения, восстанавливая поврежденные фрагменты ДНК и РНК клеток. Этот биомодулятор нового поколения стимулирует синтез коллагена, улучшает цвет лица, укрепляет сосудистые стенки и осветляет кожу.

Процедура введения PDRN проводится курсом из 3-4 процедур с интервалом 2-3 недели с использованием тонкой иглы. После процедуры нет необходимости в реабилитации, что позволяет вернуться к обычному образу жизни немедленно.

Кремы с PDRN оказываются неэффективными, так как полинуклеотиды не могут проникнуть в глубокие слои кожи, минуя эпидермальный барьер, и бесполезны на поверхности кожи.

Полинуклеотиды PDRN и как их используют в инъекционной косметологии?