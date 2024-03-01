Домашний уход, включающий ультразвуковую чистку и использование микротоков

Салонный уход в домашних условиях

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уход за кожей лица в домашних условиях становится проще благодаря многофункциональному устройству Microsonic Facial Device от [comfort zone]. Мария Рудева, международный тренер [comfort zone] и врач дерматовенеролог, рассказывает о технике ультразвуковой чистки и микротоках, представленных в этом устройстве.

Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Ультразвуковая чистка является быстрым и эффективным способом очистить кожу без побочных эффектов. Этот метод позволяет избавиться от жирного блеска, чёрных точек, сужает поры и улучшает текстуру кожи. Ультразвуковые волны помогают отшелушить роговые чешуйки, позволяя активным компонентам лучше проникнуть в кожу. Этот метод идеален для использования дома в любое время, когда невозможно посетить косметолога.

Микротоки, представленные в устройстве, стимулируют синтез коллагена, улучшают микроциркуляцию и регенерацию кожи. Они также помогают сократить проявление признаков старения, улучшить тон кожи и уменьшить отеки.

Рекомендуемый рецепт для салонного ухода дома включает несколько шагов: очищение кожи, ультразвуковую чистку, нанесение маски, внедрение активных компонентов с помощью микротоков и нанесение увлажняющего крема.

Противопоказания к применению устройства включают кожные заболевания в острой фазе, беременность, нарушение целостности кожных покровов и другие. Стоимость Microsonic Facial Device от [comfort zone] составляет 16 500 рублей.