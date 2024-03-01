Для поддержания бодрости духа и улучшения упругости кожи доступны два эффективных рецепта лечебных ванн

Для бодрости духа и упругости кожи - два рецепта лечебных ванн

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Актриса Равшана Куркова поделилась своими секретами ухода за собой, включая рецепты лечебных ванн. Используя их, она поддерживает бодрость духа и улучшает упругость кожи, особенно в периоды интенсивного рабочего графика.

Фото: Unsplash by Backbone Visuals

Ванна с хвоей:

Хвойный концентрат — 200 мл

Эфирное масло пихты — 10 капель

Процесс: наполните ванну теплой водой (40°C), добавьте хвойный концентрат и эфирное масло пихты. Погрузитесь в атмосферу расслабления на 15 минут, а затем примите контрастный душ.

Действие: хвоя богата витаминами и фитонцидами, улучшает обменные процессы, укрепляет иммунитет, а также борется с признаками старения кожи.

Ванна с солью:

Йодобромная соль — 250 г

Эфирное масло эвкалипта — 10 капель

Процесс: аналогично предыдущему случаю, добавьте указанные ингредиенты в ванну, наслаждайтесь расслабляющими минутами и после этого примите контрастный душ.

Действие: ионы йода и брома помогают снизить стресс, улучшить сон и кровообращение, а также снять мышечное напряжение.

Рекомендуется проконсультироваться с врачом перед использованием данных методов, особенно при наличии определенных заболеваний или аллергических реакций.



