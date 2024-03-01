Для поддержания бодрости духа и улучшения упругости кожи доступны два эффективных рецепта лечебных ванн

Актриса Равшана Куркова поделилась своими секретами ухода за собой, включая рецепты лечебных ванн. Используя их, она поддерживает бодрость духа и улучшает упругость кожи, особенно в периоды интенсивного рабочего графика.
Ванна с хвоей:
Хвойный концентрат — 200 мл
Эфирное масло пихты — 10 капель
Процесс: наполните ванну теплой водой (40°C), добавьте хвойный концентрат и эфирное масло пихты. Погрузитесь в атмосферу расслабления на 15 минут, а затем примите контрастный душ.
Действие: хвоя богата витаминами и фитонцидами, улучшает обменные процессы, укрепляет иммунитет, а также борется с признаками старения кожи.
Ванна с солью:
Йодобромная соль — 250 г
Эфирное масло эвкалипта — 10 капель
Процесс: аналогично предыдущему случаю, добавьте указанные ингредиенты в ванну, наслаждайтесь расслабляющими минутами и после этого примите контрастный душ.
Действие: ионы йода и брома помогают снизить стресс, улучшить сон и кровообращение, а также снять мышечное напряжение.
Рекомендуется проконсультироваться с врачом перед использованием данных методов, особенно при наличии определенных заболеваний или аллергических реакций.
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