Как быстро создать веснушки

Как сделать веснушки за несколько секунд

0:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Веснушки придают лицу живой, наивный и очаровательный вид. Те, кто обладает ими, часто пытаются их скрыть, в то время как другие ищут способы имитировать этот эффект. Новый тренд предлагает использовать для этого брокколи.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Для создания веснушек наносите средство для контуринга на головку брокколи и отпечатывайте его на лице. Рекомендуется использовать кремовый продукт для контуринга, чтобы избежать размазывания и обеспечить естественный и ровный вид веснушек.

Этот необычный метод может быть интересным экспериментом для тех, кто хочет добавить природного очарования своему облику.

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