Пять продуктов для волос, которые необходимы каждому

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Пять средств для волос, которые должны быть у каждого

1:17
Моя семья » Красота и стиль

Базовый уход за волосами в стиле минимализма.

Пять средств для волос, которые должны быть у каждого
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Шампунь и кондиционер: Основа чистоты и здоровья волос. Шампунь очищает кожу головы, а кондиционер возвращает волосам однородность кутикулы, делает их более здоровыми и защищает от повреждений.
  • Несмываемое средство: Многофункциональный продукт, облегчающий расчесывание, придавая блеск и гладкость волосам. Выбор текстуры и эффекта зависит от предпочтений. Термозащитные варианты подходят для защиты волос от воздействия тепла.
  • Маска для волос: Дополнительный этап увлажнения, особенно важный осенью и зимой. Улучшает состояние волос, делая их мягкими, гладкими и блестящими за счет питательных компонентов.
  • Пилинг для кожи головы: Основной элемент ухода за кожей головы, стимулирующий кровообращение и рост волос. Помогает поддерживать чистоту и свежесть волос.
  • Сухой шампунь: Незаменимый продукт для "плохих дней" волос. Обеспечивает свежесть волос и может использоваться для создания объема у корней.

Эти базовые продукты обеспечивают необходимый минимум ухода за волосами, отвечая потребностям тех, кто ценит простоту и эффективность в уходе, и избегает излишества в косметике.

15 лучших средств для волос 2023 из ухода и стайлинга
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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