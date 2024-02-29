Четыре этапа к достижению совершенной кожи

Четыре шага к идеальной коже

Врачи клиники TORI поделились рекомендациями по предотвращению обезвоживания и фотостарения кожи. Они выделили несколько ключевых процедур:

Фото: Женский развлекательный сайт "Милая Я"

Глубокая эксфолиация и пилинг: Процедура Hydra Facial является ведущей в этом списке. Она направлена на очищение кожи, устранение ороговевших клеток и черных точек, а также улучшение цвета лица. После пилинга кожу увлажняют специальными сыворотками, что придает ей сияние и здоровый вид. Биоревитализация для увлажнения и защиты: Процедура Novacutan основана на гиалуроновой кислоте, которая обеспечивает увлажнение кожи и защиту от вредных факторов окружающей среды. Плазмотерапия — послойное восстановление кожи: Плазмотерапия является одним из наиболее эффективных методов для стимуляции регенерации кожи. Она помогает улучшить текстуру кожи, повысить ее упругость и уменьшить морщины. Регулярный уход на клеточном уровне: Поддерживающий уход для лица "Клеточное обновление" Thalion обеспечивает мягкую эксфолиацию и увлажнение кожи, что способствует сохранению результатов процедур на длительный срок.

5 шагов к идеальной коже // Иммунитет кожи // Как добиться здоровой сияющей кожи без прыщей и морщин