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Четыре этапа к достижению совершенной кожи

Четыре шага к идеальной коже

Моя семья » Красота и стиль

Врачи клиники TORI поделились рекомендациями по предотвращению обезвоживания и фотостарения кожи. Они выделили несколько ключевых процедур:

Четыре шага к идеальной коже
Фото: Женский развлекательный сайт "Милая Я"
  1. Глубокая эксфолиация и пилинг: Процедура Hydra Facial является ведущей в этом списке. Она направлена на очищение кожи, устранение ороговевших клеток и черных точек, а также улучшение цвета лица. После пилинга кожу увлажняют специальными сыворотками, что придает ей сияние и здоровый вид.
  2. Биоревитализация для увлажнения и защиты: Процедура Novacutan основана на гиалуроновой кислоте, которая обеспечивает увлажнение кожи и защиту от вредных факторов окружающей среды.
  3. Плазмотерапия — послойное восстановление кожи: Плазмотерапия является одним из наиболее эффективных методов для стимуляции регенерации кожи. Она помогает улучшить текстуру кожи, повысить ее упругость и уменьшить морщины.
  4. Регулярный уход на клеточном уровне: Поддерживающий уход для лица "Клеточное обновление" Thalion обеспечивает мягкую эксфолиацию и увлажнение кожи, что способствует сохранению результатов процедур на длительный срок.

 

5 шагов к идеальной коже // Иммунитет кожи // Как добиться здоровой сияющей кожи без прыщей и морщин
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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