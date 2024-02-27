Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский турист оказался в Узбекистане и поделился своими рассуждениями, почему поездка туда не рекомендуется
В Тюменской области запланирована проверка техники чиновников для защиты гостайны
Около 6 миллионов беженцев остаются в Европе
Эксперты обнаружили, что веганский сыр содержит слишком большое количество соли
Токсиколог Кутушов рассказал об опасности томатов и картофеля
Как стать фаворитом на "Оскаре" 2025
Военком в Одессе применил газовый баллончик при задержании призывника
Выбор бензина: АИ-92 или АИ-95? Что экономичнее и безопаснее
Байден и Конгресс не смогли продавить спикера Майкла Джонсона о помощи Украине 
Пять советов о том, как сохранить загар подольше

Пять лайфхаков, как продлить загар

1:38
Моя семья » Красота и стиль

После того, как в 1923 году Мадмуазель Шанель появилась в Каннах с легким бронзовым загаром, мода на аристократичную бледность моментально ушла на второй план. Красивый, ровный, бронзовый оттенок кожи не только привлекателен визуально, но и способен устранить дефекты кожи и замаскировать следы усталости. Но как сохранить темный оттенок кожи, особенно когда лето было коротким, а отпуск прошел на даче?

Пять лайфхаков, как продлить загар
Фото: openverse.org by ibm4381 is licensed under CC BY 2.0.

Простые правила, которые помогут сохранить бронзовый загар надолго после отпуска.

  1. Правильная защита: во время солнечных ванн не забывайте использовать средства с SPF. Солнцезащитный крем не только защищает кожу от вредного воздействия солнца, но и делает загар более ровным и стойким.
  2. Мягкий пилинг: перед загаром сделайте интенсивный пилинг для удаления мертвых клеток. После отпуска перейдите на мягкие очищающие средства, чтобы сохранить загар.
  3. Глубокое увлажнение: увлажняйте кожу ежедневно после солнечных ванн, особенно если она раздражена. Используйте кремы с успокаивающим эффектом.
  4. Пролонгаторы загара: помимо солярия и автозагара, употребляйте продукты, богатые витаминами А и Е, бета-каротином, такие как морковь, шпинат, дыня и другие, которые помогут усилить пигментацию кожи и продлить загар.
  5. Поддерживание результата: для поддержания загара и восполнения витамина D рассмотрите возможность посещения солярия раз в неделю или использования деликатного автозагара. При этом обязательно соблюдайте правила защиты и консультируйтесь с дерматологом.

КАК ПРОДЛИТЬ эффект ЗАГАРА ПОСЛЕ ОТПУСКА? 5 минут
Популярное
"Русские идут": украинцы распродают жилье в Харькове, Одессе и Николаеве

Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.

3MV: украинцы массово "скидывают" жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги
В администрации Цюриха распорядились избавиться от украинских флагов на улицах города
Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества
Высокоурожайный сорт моркови, который растёт и на тяжёлых почвах
Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова Сценарий создания палестинского государства от Махмуда Аббаса: риски и плюсы Михаил Плисюк
Цветки этого растения могут быть различных оттенков. Рассказываем об лунинец
Семена дружно взойдут, если воспользуетесь этим методом
Изысканные цветы, напоминающие розы и пионы, удивят палитрой ярких красок
Изысканные цветы, напоминающие розы и пионы, удивят палитрой ярких красок
Последние материалы
Как стать фаворитом на "Оскаре" 2025
Военком в Одессе применил газовый баллончик при задержании призывника
Пять лайфхаков, как продлить загар
Выбор бензина: АИ-92 или АИ-95? Что экономичнее и безопаснее
Байден и Конгресс не смогли продавить спикера Майкла Джонсона о помощи Украине 
Выращивание рассады без учета лунного календаря даст тот же результат
Астролог Шалева рассказала, какие знаки зодиака лучше всего подходят друг другу
ВСУ обстреляли село в Брянской области
Граждане получат право на самозапрет кредитов
В Екатеринбурге автомобилистка проехала по пешеходной улице ради красивого видео
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников