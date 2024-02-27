Пять советов о том, как сохранить загар подольше

Пять лайфхаков, как продлить загар

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После того, как в 1923 году Мадмуазель Шанель появилась в Каннах с легким бронзовым загаром, мода на аристократичную бледность моментально ушла на второй план. Красивый, ровный, бронзовый оттенок кожи не только привлекателен визуально, но и способен устранить дефекты кожи и замаскировать следы усталости. Но как сохранить темный оттенок кожи, особенно когда лето было коротким, а отпуск прошел на даче?

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Простые правила, которые помогут сохранить бронзовый загар надолго после отпуска.

Правильная защита: во время солнечных ванн не забывайте использовать средства с SPF. Солнцезащитный крем не только защищает кожу от вредного воздействия солнца, но и делает загар более ровным и стойким. Мягкий пилинг: перед загаром сделайте интенсивный пилинг для удаления мертвых клеток. После отпуска перейдите на мягкие очищающие средства, чтобы сохранить загар. Глубокое увлажнение: увлажняйте кожу ежедневно после солнечных ванн, особенно если она раздражена. Используйте кремы с успокаивающим эффектом. Пролонгаторы загара: помимо солярия и автозагара, употребляйте продукты, богатые витаминами А и Е, бета-каротином, такие как морковь, шпинат, дыня и другие, которые помогут усилить пигментацию кожи и продлить загар. Поддерживание результата: для поддержания загара и восполнения витамина D рассмотрите возможность посещения солярия раз в неделю или использования деликатного автозагара. При этом обязательно соблюдайте правила защиты и консультируйтесь с дерматологом.