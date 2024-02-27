Увлажняющее масло для лица: как подобрать его в соответствии с типом кожи

Новый тренд в домашнем уходе — увлажняющие масла для лица, рекомендуемые всеми бьюти-блогерами за их способность обеспечить ровный и сияющий вид кожи. Однако использовать просто натуральное кулинарное масло не рекомендуется из-за возможности аллергических реакций и неприятных ощущений. Вместо этого, стоит обратить внимание на новинки и бестселлеры от популярных брендов, которые предлагают масла с различными составами для решения различных проблем кожи. Рекомендуется наносить масло утром и вечером, массируя кожу лица по массажным линиям, и затем дать ему впитаться перед нанесением сыворотки, крема и макияжа.
Фото: Нейросеть Шедеврум
Масла также защищают кожу от неблагоприятных воздействий окружающей среды и обеспечивают ароматерапевтический эффект. Масла не противопоказаны для жирной или комбинированной кожи, так как определенные эфирные масла могут бороться с воспалениями. Рекомендуется использовать масло для лица курсом — один-два месяца, с перерывом на такой же срок или дольше.
Масло для обезвоженной кожи лица Blue Orchid, Clarins: обеспечивает увлажнение, питание, тонизацию и естественное сияние. Содержит масло лесного ореха, эфирное масло пачули и экстракт голубой орхидеи. Цена: 3250 руб. (30 мл).
Масло для жирной и комбинированной кожи лица Lotus Face, Clarins: обладает противовоспалительным действием. Содержит масла розмарина и герани, а также эссенцию ромашки и лотоса. Цена: 3250 руб. (30 мл).
Восстанавливающее масло для лица Dior Prestige, Dior: эликсир с нектаром гранвильской розы питает и восстанавливает кожу, подготавливая ее к последующему уходу. Цена: 21 050 руб. (30 мл).
Масло-лифтинг для лица Abeille Royale, Guerlain: содержит мед, эксклюзивное маточное молоко и масло мирры, увлажняет и подтягивает кожу. Обладает легкой текстурой, подходит для любителей нежирных средств. Цена: 6225 руб. (30 мл), 9035 руб. (50 мл).
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