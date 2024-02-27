Эффективные продукты для ухода за кожей перед макияжем: ампулы, сыворотки, кремы и базы

Лучшие уходовые средства по мнению визажистов

0:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Специалисты делятся любимыми продуктами для осеннего ухода за кожей. Среди рекомендаций — увлажняющие кремы Re-New & Lifting Face Defence от I Love Skin и Emolliense от SkinCeuticals, базы под макияж от Make Up Atelier или Laura Mercier.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Также в списке рекомендаций — бальзам для губ Lucas' Papaw. С другой стороны, визажисты выделяют крем-гель Youthquake от Marc Jacobs Beauty, масло для лица Rosehip Oil от Trilogy и ампулы Perfect Glow от Babor.

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