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Эффективные продукты для ухода за кожей перед макияжем: ампулы, сыворотки, кремы и базы

Лучшие уходовые средства по мнению визажистов

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Моя семья » Красота и стиль

Специалисты делятся любимыми продуктами для осеннего ухода за кожей. Среди рекомендаций — увлажняющие кремы Re-New & Lifting Face Defence от I Love Skin и Emolliense от SkinCeuticals, базы под макияж от Make Up Atelier или Laura Mercier.

Лучшие уходовые средства по мнению визажистов
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Также в списке рекомендаций — бальзам для губ Lucas' Papaw. С другой стороны, визажисты выделяют крем-гель Youthquake от Marc Jacobs Beauty, масло для лица Rosehip Oil от Trilogy и ампулы Perfect Glow от Babor.

ЛУЧШАЯ УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА за ВЕСЬ ГОД!🔥 Лучший бюджет и люкс за 2022!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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