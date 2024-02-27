Красота за полчаса: какие уходовые средства дают моментальный эффект преображения

Семь бьюти-средств с моментальным эффектом

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда времени на долгие процедуры косметолога нет, а нужно выглядеть идеально уже через 30 минут, спасение приходит от уходовых продуктов с мгновенным эффектом. Ниже представлены топ-средства, которые помогут восстановить кожу и подготовиться к важному мероприятию даже без макияжа.

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Маска Biomagic Mask Biologique Recherche — обеспечивает лифтинг-эффект и сияние лица. Маска Moisturizing With A Mask, VALMONT — интенсивно увлажняет кожу и создает идеальный тон. Ферментная пудра Babor — эффективно очищает кожу, подготавливая её к уходу. Ампулы Glow2Go Arcaya — защищают кожу от негативных воздействий и придают сияние. Dermask маска "Капсулы Красоты" Детокс, Dr. Jart — способствует тонизированию и очищению кожи. Абрикосовое масло-воск Abriciol, Joelle Ciocco — предназначено для восстановления кожи в экстренных ситуациях. Бальзам The Eye Balm Intense, La Mer — интенсивно увлажняет и освежает кожу вокруг глаз.

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