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Красота за полчаса: какие уходовые средства дают моментальный эффект преображения

Семь бьюти-средств с моментальным эффектом

1:04
Моя семья » Красота и стиль

Когда времени на долгие процедуры косметолога нет, а нужно выглядеть идеально уже через 30 минут, спасение приходит от уходовых продуктов с мгновенным эффектом. Ниже представлены топ-средства, которые помогут восстановить кожу и подготовиться к важному мероприятию даже без макияжа.

Семь бьюти-средств с моментальным эффектом
Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.
  1. Маска Biomagic Mask Biologique Recherche — обеспечивает лифтинг-эффект и сияние лица.
  2. Маска Moisturizing With A Mask, VALMONT — интенсивно увлажняет кожу и создает идеальный тон.
  3. Ферментная пудра Babor — эффективно очищает кожу, подготавливая её к уходу.
  4. Ампулы Glow2Go Arcaya — защищают кожу от негативных воздействий и придают сияние.
  5. Dermask маска "Капсулы Красоты" Детокс, Dr. Jart — способствует тонизированию и очищению кожи.
  6. Абрикосовое масло-воск Abriciol, Joelle Ciocco — предназначено для восстановления кожи в экстренных ситуациях.
  7. Бальзам The Eye Balm Intense, La Mer — интенсивно увлажняет и освежает кожу вокруг глаз.
УХОД ЗА СОБОЙ: косметика, духи, процедуры для тела. Как стать красивой? (фавориты 2022)
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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