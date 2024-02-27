Кожа лица будет сияющей и обновлённой с использованием этих новых средств

Новинки для ухода за кожей лица, представленные на этой неделе, включают в себя мощную сыворотку YOUTHPOTION от GlamGlow, обогащенную уникальным комплексом стволовых клеток малины, а также обновленный концентрат The Concentrate от La Mer, который помогает укрепить кожный барьер и обладает антиоксидантным действием.
Бренд BLOM представляет желе-праймер и успокаивающую сыворотку, которые могут использоваться вместе с микроигольными патчами. И наконец, новый концентрат Cleanance Comedomed от Avene, разработанный для борьбы с акне и уменьшения проявлений уже через 7 дней.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.