Кожа лица будет сияющей и обновлённой с использованием этих новых средств

Пять новинок для ухода за кожей

0:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Новинки для ухода за кожей лица, представленные на этой неделе, включают в себя мощную сыворотку YOUTHPOTION от GlamGlow, обогащенную уникальным комплексом стволовых клеток малины, а также обновленный концентрат The Concentrate от La Mer, который помогает укрепить кожный барьер и обладает антиоксидантным действием.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Бренд BLOM представляет желе-праймер и успокаивающую сыворотку, которые могут использоваться вместе с микроигольными патчами. И наконец, новый концентрат Cleanance Comedomed от Avene, разработанный для борьбы с акне и уменьшения проявлений уже через 7 дней.

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