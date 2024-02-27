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Все желаемые изменения за одну операцию: рассказываем, что такое бьютификация лица

Что такое бьютификация лица

1:15
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Если кажется, что пластические операции стали более доступными, это не случайность. Ранее они требовали сложных манипуляций, которые не всегда приносили желаемый результат. Но современные технологии позволяют сделать их более малоинвазивными и эффективными. Теперь хирурги могут провести коррекцию нескольких зон лица за один раз, это и есть бьютификация.

Что такое бьютификация лица
Фото: Нейросеть Шедеврум

Бьютификация представляет собой процедуру, во время которой пациент находится под общим наркозом, а проводятся различные манипуляции по улучшению внешнего вида лица. Операции могут быть направлены на мягкие ткани лица, такие как подтяжка лба, бровей, блефаропластика, или на костный скелет, например, увеличение скул или подбородка.

Процедура начинается с подтяжки верхней зоны лица, затем проводятся подтяжка тканей бровей и другие манипуляции в зависимости от желаемого результата. Перед операцией врач определяет совместимость различных видов вмешательств и разрабатывает план коррекции вместе с пациентом.

Восстановление после операции обычно занимает около двух недель. Пациентам рекомендуется соблюдать ряд ограничений и правил гигиены для быстрого и безопасного выздоровления.

Бьютификация лица. Контурная пластика Full face
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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