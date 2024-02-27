Бакучиол - альтернатива ретинолу для людей с чувствительной кожей, или это просто маркетинговый ход

Бакучиол – замена ретинола для тех, у кого чувствительная кожа, или маркетинг

2:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ретинол, известный как мощный анти-эйдж компонент и эффективное средство в борьбе с акне, получает все большее признание от специалистов косметологии. Тем не менее, его применение требует осторожности и рекомендуется только под контролем специалиста, особенно в холодное время года, а в период беременности и лактации его использование категорически противопоказано. В связи с этим в последнее время большую популярность приобретает бакучиол — растительный компонент, который считается альтернативой ретинолу. Бакучиол предлагается в средствах для ухода за кожей, особенно для людей с чувствительной кожей, так как он обладает практически отсутствующими противопоказаниями. Однако стоит ли считать бакучиол универсальным решением?

Фото: Нейросеть Шедеврум

Бакучиол — это растительный компонент, получаемый из цветов растения псоралея, который уже давно используется в аюрведической и китайской медицине. Он обладает противовоспалительными, антисептическими и антибактериальными свойствами. Однако, в отличие от ретинола, бакучиол обладает ином химической структурой и оказывает различное воздействие на кожу.

Хотя бакучиол показал хорошие результаты в некоторых исследованиях, его эффективность и безопасность всё ещё нуждаются в дальнейших исследованиях. Клинические исследования с бакучиолом в основном проводились in vitro, и лишь небольшое количество исследований проводилось in vivo, что означает, что результаты необходимо ещё проверить. Тем не менее, средства с бакучиолом уже используются в косметической индустрии, особенно в средствах для борьбы с акне.

Следует отметить, что хотя бакучиол имеет меньше противопоказаний, чем ретинол, его эффект в долгосрочной перспективе пока не изучен достаточно хорошо. Также, использование бакучиола во время беременности не было подтверждено клиническими исследованиями, поэтому рекомендуется быть осторожным в его применении в такие периоды.

Несмотря на это, бакучиол представляет собой перспективный компонент, который может стать альтернативой ретинолу в будущем. Тем не менее, на данный момент его использование требует дальнейших исследований и осторожного подхода.

Чем заменить РЕТИНОЛ? Топ 5 средств