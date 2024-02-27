Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владимир Сальдо: ВСУ ударили по зданиям МФЦ и Службы поддержки гражданского населения в Новой Каховке
"Хотели покушать с картошечкой, а она в ржавом налёте и горькая". Эта Иваси в банке из "Светофора" повергла в шок россиянина и насторожила врачей
Екатеринбургский пиарщик Ширшиков получил два года колонии за оправдание терроризма
На белом карлике в созвездии Кормы нашли следы от падения планеты
Рецепт домашнего скраба для губ: избавляемся от шелушений и сухости кожи
Сжёгший Коран Никита Журавель приговорён к реальному лишению свободы в Грозном
Как добиться успеха в занятии бегом
Минпромторг убрал легковые авто из программы льготного автолизинга
Сенатор Цеков: Макрон заявлениями о России сделал шаг навстречу мировой войне
Бакучиол - альтернатива ретинолу для людей с чувствительной кожей, или это просто маркетинговый ход

Бакучиол – замена ретинола для тех, у кого чувствительная кожа, или маркетинг

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Ретинол, известный как мощный анти-эйдж компонент и эффективное средство в борьбе с акне, получает все большее признание от специалистов косметологии. Тем не менее, его применение требует осторожности и рекомендуется только под контролем специалиста, особенно в холодное время года, а в период беременности и лактации его использование категорически противопоказано. В связи с этим в последнее время большую популярность приобретает бакучиол — растительный компонент, который считается альтернативой ретинолу. Бакучиол предлагается в средствах для ухода за кожей, особенно для людей с чувствительной кожей, так как он обладает практически отсутствующими противопоказаниями. Однако стоит ли считать бакучиол универсальным решением?

Бакучиол – замена ретинола для тех, у кого чувствительная кожа, или маркетинг
Фото: Нейросеть Шедеврум

Бакучиол — это растительный компонент, получаемый из цветов растения псоралея, который уже давно используется в аюрведической и китайской медицине. Он обладает противовоспалительными, антисептическими и антибактериальными свойствами. Однако, в отличие от ретинола, бакучиол обладает ином химической структурой и оказывает различное воздействие на кожу.

Хотя бакучиол показал хорошие результаты в некоторых исследованиях, его эффективность и безопасность всё ещё нуждаются в дальнейших исследованиях. Клинические исследования с бакучиолом в основном проводились in vitro, и лишь небольшое количество исследований проводилось in vivo, что означает, что результаты необходимо ещё проверить. Тем не менее, средства с бакучиолом уже используются в косметической индустрии, особенно в средствах для борьбы с акне.

Следует отметить, что хотя бакучиол имеет меньше противопоказаний, чем ретинол, его эффект в долгосрочной перспективе пока не изучен достаточно хорошо. Также, использование бакучиола во время беременности не было подтверждено клиническими исследованиями, поэтому рекомендуется быть осторожным в его применении в такие периоды.

Несмотря на это, бакучиол представляет собой перспективный компонент, который может стать альтернативой ретинолу в будущем. Тем не менее, на данный момент его использование требует дальнейших исследований и осторожного подхода.

Чем заменить РЕТИНОЛ? Топ 5 средств
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
"Русские идут": украинцы распродают жилье в Харькове, Одессе и Николаеве

Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.

3MV: украинцы массово "скидывают" жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
Многолетник лунина будет радовать вас своим цветением
Цветки этого растения могут быть различных оттенков. Рассказываем об лунинец
Органические отходы необходимо утилизировать. Рассказываем о компостной яме
Как вырастить лук из севка и получить богатый урожай на собственном участке
Под Авдеевкой освобождено Степовое, уничтожен первый американский "Абрамс" Дмитрий Плотников Макрон задался целью решить проблему "снарядного голода" ВСУ. Спасёт ли это Киев? Любовь Степушова В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская
Рано или поздно придётся столкнуться с этой проблемой: как удалить пень на участке
Предыдущие ученые ошиблись в расчётах: новое исследование пролило свет на реальные размеры Солнца
Изысканные цветы, напоминающие розы и пионы, удивят палитрой ярких красок
Изысканные цветы, напоминающие розы и пионы, удивят палитрой ярких красок
Последние материалы
Warner Bros. опубликовала трейлер нового фильма "Горизонт: Американская сага"
В Городце подросток с психическим расстройством ушёл из дома с ружьем отца
Компот из замороженной черники: кладезь витаминов зимой и в межсезонье
Почему кошки зевают: причины и возможные интерпретации
Россиянам рассказали, как держать себя в форме, если нет денег на спортзал
Премьер Франции вслед за Макроном не исключил отправки военных на Украину
LG, Bosch и Sony закрывают магазины в России
Почему кошки отзываются на звук "кис-кис"
Расчёт Владимира Путина оправдался: США перестали помогать Украине
Глава минфина США предрекла масштабную дефляцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников