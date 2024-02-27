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Пять качественных кремов для лица, доступных по цене до 1000 рублей, рекомендованных как звездами, так и дерматологами

Пять действительно хороших кремов для лица до 1000 рублей

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Пять отличных увлажняющих кремов для лица, которые не превышают стоимость в 1000 рублей, рекомендуются как знаменитостями, так и специалистами по уходу за кожей.

Пять действительно хороших кремов для лица до 1000 рублей
Фото: openverse.org by AGRONAUTI is licensed under CC BY-SA 2.0.

Крем для увлажнения от СeraVe

Любимец голливудских звезд, этот крем отличается простым составом, включающим гиалуроновую кислоту и церамиды, обеспечивающие глубокое увлажнение и защиту кожи.

Цена: 337 руб. (50 мл)

All Day Hydrator от Sephora Collection

Содержащий 96% натуральных ингредиентов крем легко впитывается и обеспечивает длительное увлажнение. Он богат витаминами С и Е, которые защищают кожу от вредного воздействия окружающей среды.

Цена: 590 руб (50 мл)

ColdCream от Weleda

Этот крем идеально подходит для защиты кожи от холода и ветра благодаря содержанию масла сладкого миндаля и пчелиного воска.

Цена: 905 руб. (30 мл)

Light Ultra-Moisturizing Cream от Topicream

Универсальный крем, подходящий для любого типа кожи, обогащенный глицерином и мочевиной, обеспечивает глубокое увлажнение и борется с шелушением.

Цена: 984 руб. (40 мл)

Lipikar AP+M от La Roche-Posay

Этот бальзам разработан специально для чувствительной кожи и содержит масло карите, ниацинамид и термальную воду, обеспечивая интенсивное увлажнение и смягчение.

Цена: 629 руб. (75 мл)

ТОП 5: ЛУЧШИЕ КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА. ОНИ РЕАЛЬНО РАБОТАЮТ!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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