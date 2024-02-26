Какие причёски сделать зимой: ни мороз, ни шапка не повлияют на такую укладку

Выбор подходящей прически для ношения под шапкой может быть вызовом. Мы совместно со стилистом Екатериной Медведевой подготовили несколько идейных вариантов, которые помогут вам выглядеть стильно в любую погоду. Вот некоторые из них:
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Пляжные волны: несмотря на то, что это ассоциируется с летом, пляжные волны отлично подходят и для зимы. Просто слегка накрутите волосы, начиная с середины их длины.
Легкая небрежность: решите, предпочтете ли вы распущенные или собранные волосы зимой. Просто закрутите прядь у лица и хаотично сплетите волосы в жгуты, а затем соберите их в пучок.
Хвост-жгут: этот стильный хвост можно сделать как высоким, так и низким. Разделите хвост на две пряди, накрутите их в жгуты и закрутите жгуты один за другим.
Гладкий хвост: используйте гель и лак для волос, чтобы создать гладкий и стильный хвост. Прямые волосы, собранные в такой хвост, подойдут для деловой встречи или романтического свидания.
Объемная коса "рыбий хвост": эта коса-колосок идеальна для средних и длинных волос, особенно если они тонкие. Начните плетение немного ниже корней волос и не забудьте оставить ее немного свободнее для естественного объема.
Многолетники - это растения, которые могут расти и процветать в течение нескольких лет. Они отличаются от однолетних растений, которые живут только один сезон и затем отмирают. Среди многолетников есть множество видов, но одним из самых популярных и красивых является лунина.
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