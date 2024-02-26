Какие причёски сделать зимой: ни мороз, ни шапка не повлияют на такую укладку

Пять укладок для холодного времени года, которые не испортит капюшон и погода

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор подходящей прически для ношения под шапкой может быть вызовом. Мы совместно со стилистом Екатериной Медведевой подготовили несколько идейных вариантов, которые помогут вам выглядеть стильно в любую погоду. Вот некоторые из них:

Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

Пляжные волны: несмотря на то, что это ассоциируется с летом, пляжные волны отлично подходят и для зимы. Просто слегка накрутите волосы, начиная с середины их длины. Легкая небрежность: решите, предпочтете ли вы распущенные или собранные волосы зимой. Просто закрутите прядь у лица и хаотично сплетите волосы в жгуты, а затем соберите их в пучок. Хвост-жгут: этот стильный хвост можно сделать как высоким, так и низким. Разделите хвост на две пряди, накрутите их в жгуты и закрутите жгуты один за другим. Гладкий хвост: используйте гель и лак для волос, чтобы создать гладкий и стильный хвост. Прямые волосы, собранные в такой хвост, подойдут для деловой встречи или романтического свидания. Объемная коса "рыбий хвост": эта коса-колосок идеальна для средних и длинных волос, особенно если они тонкие. Начните плетение немного ниже корней волос и не забудьте оставить ее немного свободнее для естественного объема.

ОБЪЕМНАЯ УКЛАДКА ФЕНОМ / (hair routine)