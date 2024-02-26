Преимущества минеральной пудры: чем она отличается от обычной и каким эффектом обладает

Минеральная пудра для умывания: всё, что нужно о ней знать

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Минеральная косметика отличается от органической и натуральной своим составом, состоящим полностью из измельчённых минералов — камней, металлов, жемчуга и других природных материалов. Это обеспечивает ей высокую популярность среди поклонников "эко". Настоящая минеральная косметика представлена в виде пудры, состав которой обычно содержит небольшое количество ингредиентов, не более семи.

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Минералы играют важную роль в поддержании здоровья кожи, поскольку ей для своего функционирования нужны микро- и макроэлементы. Они участвуют в метаболических процессах, регенерации тканей и обладают противовоспалительными свойствами. Отсутствие хотя бы одного элемента может привести к различным проблемам с кожей.

Минеральная пудра для умывания представляет собой мягкое очищающее средство, которое содержит натуральные минералы, такие как каолин и белый уголь. Она способствует глубокому очищению кожи, а также уменьшает жирный блеск, сужает поры и снимает воспаления.

Это средство подходит для любого типа кожи и практически не вызывает аллергических реакций. Применение его просто: достаточно развести пудру водой до состояния пасты и нанести на влажную кожу лица, затем смыть теплой водой.

МИНЕРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА и Все, что вы хотели знать о ней