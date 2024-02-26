Руководство по ингредиентам в косметике для кожи с проблемами: что должно быть в составе, чтобы помогло от прыщей

Руководство по компонентам в косметике для проблемной кожи: ингредиенты, которые действительно работают. Чтобы бороться с воспалениями и высыпаниями, следует выбирать средства со следующим составом:
Цинк (Zinc Oxide)
Цинк не только используется для УФ-защиты, но и обладает противовоспалительным и антимикробным действием, помогая улучшить регенерацию кожи.
Альфа-гидроксикислоты (Alpha Hydroxy Acid, AHA)
Эксфолианты, такие как яблочная, молочная и другие кислоты, способствуют обновлению кожи и регулируют деятельность сальных желез.
Триклозан (Triclosan)
Антибактериальный компонент, который может подавлять рост болезнетворных микроорганизмов, но в высокой концентрации может нарушать микробиом кожи.
Ниацинамид (Nicotinamide)
Витамин B3, который помогает уменьшить воспаления и следы постакне, а также улучшает цвет лица.
Ретинол (Retinol)
Жирорастворимый витамин А, который стимулирует обновление клеток, уменьшает морщины и регулирует деятельность сальных желез.
Аскорбиновая кислота (Citric Acid)
Витамин С, являющийся мощным антиоксидантом и помогающий бороться со свободными радикалами.
Салициловая кислота (Salicylic Acid)
Эффективный ингредиент для борьбы с жирной кожей и прыщами, который обладает антисептическим и противовоспалительным действием.
Галактомесис (Galactomyces)
Экстракт дрожжевых грибков, богатый пептидами и витаминами, способствует укреплению кожи и улучшает ее состояние.
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