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Руководство по ингредиентам в косметике для кожи с проблемами: что должно быть в составе, чтобы помогло от прыщей

Что нужно искать в составе косметики от прыщей, чтобы победить акне

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Руководство по компонентам в косметике для проблемной кожи: ингредиенты, которые действительно работают. Чтобы бороться с воспалениями и высыпаниями, следует выбирать средства со следующим составом:

Что нужно искать в составе косметики от прыщей, чтобы победить акне
Фото: Женский развлекательный сайт "Милая Я"

Цинк (Zinc Oxide)

Цинк не только используется для УФ-защиты, но и обладает противовоспалительным и антимикробным действием, помогая улучшить регенерацию кожи.

Альфа-гидроксикислоты (Alpha Hydroxy Acid, AHA)

Эксфолианты, такие как яблочная, молочная и другие кислоты, способствуют обновлению кожи и регулируют деятельность сальных желез.

Триклозан (Triclosan)

Антибактериальный компонент, который может подавлять рост болезнетворных микроорганизмов, но в высокой концентрации может нарушать микробиом кожи.

Ниацинамид (Nicotinamide)

Витамин B3, который помогает уменьшить воспаления и следы постакне, а также улучшает цвет лица.

Ретинол (Retinol)

Жирорастворимый витамин А, который стимулирует обновление клеток, уменьшает морщины и регулирует деятельность сальных желез.

Аскорбиновая кислота (Citric Acid)

Витамин С, являющийся мощным антиоксидантом и помогающий бороться со свободными радикалами.

Салициловая кислота (Salicylic Acid)

Эффективный ингредиент для борьбы с жирной кожей и прыщами, который обладает антисептическим и противовоспалительным действием.

Галактомесис (Galactomyces)

Экстракт дрожжевых грибков, богатый пептидами и витаминами, способствует укреплению кожи и улучшает ее состояние.

ДВАЖДЫ ПОБЕДИЛА АКНЕ / Моя история лечения и ухода / МНОГО ФОТО
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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