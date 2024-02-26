Как косметика воздействует на микрофлору кожи: рассказала врач-дерматокосметолог

Все, что нужно знать о микробиоме кожи

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько поделилась информацией о микрофлоре кожи, ее взаимосвязи с косметическими средствами и методами поддержания благоприятной среды для полезных бактерий.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Микробиом кожи состоит из огромного количества бактерий, около 5000 штаммов, обладающих важными функциями в организме. Они взаимодействуют с клетками кожи, поддерживая ее молодость и здоровье.

Микроорганизмы на коже подразделяются на резидентные, проживающие постоянно, и транзитные, временно находящиеся. При нарушении баланса микробиома могут возникать проблемы со здоровьем кожи.

Сохранение микробиома зависит от генетики, образа жизни, питания и гигиены. Нарушение микрофлоры может быть вызвано различными факторами, такими как прием антибиотиков, стресс и экология.

Для восстановления микробиома можно использовать пребиотики и пробиотики. На рынке красоты появились косметические средства, содержащие пребиотики, создающие условия для роста полезных бактерий. Эти средства показывают хорошие результаты при борьбе с проблемной кожей и восстановлении после агрессивных воздействий.

Генетический анализ микробиома кожи позволяет определить рекомендации по уходу и выбору косметики. В дальнейшем такие анализы могут стать стандартной практикой при выборе средств для ухода за кожей.

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