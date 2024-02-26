Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Понимая поведение кошек: почему они царапают мебель и обои
Эксперт: как сэкономить на топливе в условиях роста цен
Американские ученые назвали рацион, который снизит тягу к спиртному
Рецепт вкусного шоколадного мусса
Экс-игрок "Зенита" и "Спартака" Быстров не понимает, почему дело Промеса рассматривается уже четыре года
Ученые раскрыли биологические тайны процесса старения
Рене Зеллвегер вновь сыграет Бриджит Джонс
"Голая вечеринка" в Строгино: задержано почти 70 человек
Возможно ли посадить гортензию из магазина в саду?
Как косметика воздействует на микрофлору кожи: рассказала врач-дерматокосметолог

Все, что нужно знать о микробиоме кожи

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько поделилась информацией о микрофлоре кожи, ее взаимосвязи с косметическими средствами и методами поддержания благоприятной среды для полезных бактерий.

Все, что нужно знать о микробиоме кожи
Фото: Нейросеть Шедеврум

Микробиом кожи состоит из огромного количества бактерий, около 5000 штаммов, обладающих важными функциями в организме. Они взаимодействуют с клетками кожи, поддерживая ее молодость и здоровье.

Микроорганизмы на коже подразделяются на резидентные, проживающие постоянно, и транзитные, временно находящиеся. При нарушении баланса микробиома могут возникать проблемы со здоровьем кожи.

Сохранение микробиома зависит от генетики, образа жизни, питания и гигиены. Нарушение микрофлоры может быть вызвано различными факторами, такими как прием антибиотиков, стресс и экология.

Для восстановления микробиома можно использовать пребиотики и пробиотики. На рынке красоты появились косметические средства, содержащие пребиотики, создающие условия для роста полезных бактерий. Эти средства показывают хорошие результаты при борьбе с проблемной кожей и восстановлении после агрессивных воздействий.

Генетический анализ микробиома кожи позволяет определить рекомендации по уходу и выбору косметики. В дальнейшем такие анализы могут стать стандартной практикой при выборе средств для ухода за кожей.

МИКРОБИОМ КОЖИ и пребиотики : Почему нельзя очищать кожу до скрипа?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Его построили не люди: новое исследование ученых пролило свет на то, как был создан знаменитый сфинкс в Египте

Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.

Ученые США обнаружили природную основу формирования силуэта сфинкса в Египте
Салат "Красное море": очень простая в приготовлении яркая закуска
Салат "Красное море" с крабовыми палочками: очень простой, но при этом яркий и красивый
Вовсе не сорняк: это растение ценится за неприхотливость и яркие краски
Цены на отпуск в Турции снизятся для россиян в несколько раз
Уничтоженный первый танк M1 Abrams на Украине будет не последним Дмитрий Плотников Макрон задался целью решить проблему "снарядного голода" ВСУ. Спасёт ли это Киев? Любовь Степушова В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская
Рассказываем, как правильно хранить авокадо дома
Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев
Рассказываем об аллигаторе - одном из самых интересных сортов огурцов
Рассказываем об аллигаторе - одном из самых интересных сортов огурцов
Последние материалы
Все, что нужно знать о микробиоме кожи
Американские ученые назвали рацион, который снизит тягу к спиртному
Рецепт вкусного шоколадного мусса
Экс-игрок "Зенита" и "Спартака" Быстров не понимает, почему дело Промеса рассматривается уже четыре года
Ученые раскрыли биологические тайны процесса старения
Рене Зеллвегер вновь сыграет Бриджит Джонс
Юрист Тришина рассказала, что за долги СНТ платит председатель правления
"Голая вечеринка" в Строгино: задержано почти 70 человек
Возможно ли посадить гортензию из магазина в саду?
Астролог Николаева рассказала, что в 2024 году нужно носить сине-голубой кошелёк
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников